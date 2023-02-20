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醉女酒駕追撞賓利、野馬、納智捷 賠慘還險傷大咖人物

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓女子今午駕駛汽車追撞停等紅燈的3輛汽車，警方介入後發現黃女酒測值達每公升0.67毫克，經送醫治療確定無礙後，目前已帶返警所偵詢，釐清案發經過及肇事原因，後續將依公共危險罪嫌送辦黃女。

警方調查，29歲黃女今中午到台北市中山區林森北路上，朋友開的店家內飲酒，下午1時許結束後駕駛汽車，沿堤頂大道二段北往南方向行駛，追撞前方3輛停等紅燈的汽車，導致黃女及其友人受輕傷，送醫治療後無大礙，其餘遭撞車輛駕駛未受傷。

據悉，遭撞車輛分別是賓利、野馬、納智捷，其中，賓利轎車後座乘客是台畜公司名譽董事長張裕屏；警方介入後確定3輛汽車駕駛酒測值為0，但黃女酒測值達每公升0.67毫克，案發當下3車處於停止狀態，初判黃女肇責較大，但確切案發經過及肇因有待進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

29歲黃女今午1時許駕駛汽車追撞停等紅燈的3輛汽車，分別是賓利、野馬、納智捷。記者李隆揆／翻攝
29歲黃女今午1時許駕駛汽車追撞停等紅燈的3輛汽車，分別是賓利、野馬、納智捷。記者李隆揆／翻攝
29歲黃女今午1時許駕駛汽車追撞停等紅燈的3輛汽車，分別是賓利、野馬、納智捷。記者李隆揆／翻攝
29歲黃女今午1時許駕駛汽車追撞停等紅燈的3輛汽車，分別是賓利、野馬、納智捷。記者李隆揆／翻攝

酒駕 北市 車禍

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