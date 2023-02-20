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幾乎沒煞車！國道3號「7車連環撞」1死3傷 肇事畫面曝光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號北上111公里苗栗竹南與新竹香山交界路段，今天上午約10點30分發生一起連環車禍，現場共有7輛大小型車輛撞成一團，造成4人輕重傷，其中一輛白色休旅車後座男乘客傷勢嚴重受困車內，經送醫急救仍宣告死亡；事故撞擊瞬間畫面曝光，警方檢視後表示，肇事聯結板車幾乎沒煞車就直接撞上。

這起事故造成北上車道全線封閉，進行醫療及拖吊救援，歷經3小時左右才排除，恢復全線通行，確切肇事原因及責任由國道警方調查釐清中。

苗栗縣消防局指出，現場有4男女傷者送往頭份為恭醫院救治，其中54歲呂姓男子左腳變形，後背擦挫傷鼻頭撕裂傷，上唇擦傷左前胸瘀青雙膝擦傷，到院前已無生命跡象；其他3人多為身體、手腳擦撕裂傷及挫傷，傷勢較輕微。

國道警方表示，根據其他用路人提供的兩段行車紀錄器畫面發現，肇事聯結拖板車在事發前，江姓駕駛疑精神不繼，車輛在中線車道行駛間，有多次偏離車道情形，直到前方車流回堵，江男也未注意到路況，先高速撞擊中線車道的白色休旅車，偏離車道後，再往外線撞翻1輛小貨車，最後撞上路肩路護欄才煞停。

當下被猛烈撞擊的白色休旅車，偏左撞擊前方轎車右後，再撞上內線轎車左後，撞擊點集中兩側車身，造成車身變形嚴重，車上後座乘客夾困車內，歷經1小時，傷重的呂姓男子才被拉出送醫。

肇事江姓駕駛向警方供稱，今天上午開車從台中要去桃園，因早上身體不舒服，有吃感冒藥，行駛肇事路段時精神不繼釀禍。全案警方將依過失致死罪嫌移交檢方繼續偵辦，明天進一步相驗，釐清呂男確切死因。

當下被猛烈撞擊的白色休旅車，偏左撞擊前方轎車右後，再撞上內線轎車左後，因撞擊點集中兩側車身，造成車身變形嚴重。圖／民眾提供
當下被猛烈撞擊的白色休旅車，偏左撞擊前方轎車右後，再撞上內線轎車左後，因撞擊點集中兩側車身，造成車身變形嚴重。圖／民眾提供
肇事連結板車最後撞上路肩護欄才煞停，確切肇事原因及責任由國道警方調查釐清中。圖／民眾提供
肇事連結板車最後撞上路肩護欄才煞停，確切肇事原因及責任由國道警方調查釐清中。圖／民眾提供
現場1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困。圖／民眾提供
現場1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困。圖／民眾提供

休旅車 國道 車禍

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