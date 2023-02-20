嘉市警局防制交通事故 科技執法開出千張罰單

嘉義市警局為有效防制交通事故及改善用路人不良駕駛習慣，以交通事故碰撞構圖研析肇事因素，去年在嘉義市易肇事9處路口完成設置科技執法設備，正式執法以來今年開出1047件違規罰單，當中以快車道違規右轉702件最多。市警局交通隊表示，罰單並非執法目的，呼籲民眾遵守交通規則，平安出門快樂回家。

嘉義市警局去年在嘉義市易肇事9處路口完成設置科技執法設備，計有文化路與民族路口、中興路與北港路口、北港路與友愛路及友忠路口、民生南路與興業西路口、民生北路與民族路口、民生北路與中山路口、林森西路與國華街口、林森西路與吳鳳北路口、吳鳳北路與垂楊路口等9處，針對特別危害用路安全的行為，如不禮讓行人、闖紅燈、未打方向燈、違規右轉、左轉車未依規定駛入內車道及右轉車未依規定使出外車道等實施科技執法。

觀察（宣導）期已過，市警局交通隊依據大數據陸續開單，統計市區9處科技執法今年1月1日迄2月19日舉發件數共計1047件，其中以垂楊路與吳鳳南北路口，快車道違規右轉702件最多，友愛、友忠、北港路多叉路口，機車未依規定兩段式左轉106件次之，吳鳳北路與林森西路口闖紅燈90件再次之。

交通隊表示，道路交通安全規則第102條第1項第6款規定，汽車行駛至交岔路口，設有劃分島劃分快慢車道之道路，在慢車道上行駛之車輛不得左轉，在快車道行駛之車輛不得右轉彎。違反者依道路交通管理處罰條例第48條第1項第5款規定，處新600元以上1800元以下罰鍰。

另吳鳳南路路口前方設置有引道及往垂楊路方向請行駛慢車道告示牌提醒用路人設置有大型車除外禁止右轉標誌。呼籲民眾行經路口落實「安全駕駛」習慣，保護自己也保護別人，避免發生交通事故造成危害。