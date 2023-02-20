汐止連鎖牛排店火警 消防急打火…還疏散隔壁幼兒園150人

新北市汐止區中興路上的貴族世家牛排館，今天下午4點1分發生火災，警、消趕抵發現是餐廳一樓後方廚房排煙管起火，緊急鋪水線打火，於4點24分撲滅火勢。

消防隊疏散餐廳內7人，又考量濃煙影響，連帶疏散餐廳旁的幼兒園150人，所幸無人受傷送醫；詳細起火原因待火災鑑識科進一步釐清。

新北市消防局第六大隊大隊長莊渝淵指出，本次派出37車、77人打火，廚房油垢若長年累積在排油煙管中，一旦烹飪遇熱氣加上火焰持續烘烤，容易起火，又營業用管路較長且貫通天花板或地板，易造成裝潢損失慘重。

新北市消防局建議，業者可定期拆卸排油煙機、排油煙管，清除內部累積油垢，並建議可設置簡易自動滅火設備，偵測火警啟動滅火，防止火勢擴大延燒。