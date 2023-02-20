91歲失智婦人外出散步走失 新店警耐心詢問身分助返家

有民眾日前在新北市新店區安康路上發現一名老人疑似走失，報警請警方協助，員警趕抵果然看到一名老婦人呆站在公車站牌不知所措，經耐心詢問、關心，終於得知她身分是9旬姜姓婦人，聯繫家人到場順利協助她返家。

新店分局雙城派出所長徐彪峻、警員吳瑀蝶9日早上10點半獲報，安康路三段有老人走失需要協助，到場觀察該名老婦人呆站在公車站牌旁，年事已高、行動不便，又無法明確表達現居地址與同住家屬等資訊，由於老婦人沒攜帶證件，警方遂將人攙扶回派出所。