91歲失智婦人外出散步走失 新店警耐心詢問身分助返家
有民眾日前在新北市新店區安康路上發現一名老人疑似走失，報警請警方協助，員警趕抵果然看到一名老婦人呆站在公車站牌不知所措，經耐心詢問、關心，終於得知她身分是9旬姜姓婦人，聯繫家人到場順利協助她返家。
新店分局雙城派出所長徐彪峻、警員吳瑀蝶9日早上10點半獲報，安康路三段有老人走失需要協助，到場觀察該名老婦人呆站在公車站牌旁，年事已高、行動不便，又無法明確表達現居地址與同住家屬等資訊，由於老婦人沒攜帶證件，警方遂將人攙扶回派出所。
在警方耐心拼湊、多方查證之下，確認她的身分是住在安坑地區的91歲姜姓婦人，隨後聯繫她兒子前來派出所將人帶回，她兒子表示，媽媽有失智狀況，常趁家人不注意外出散步才迷路，很感謝新店警方及時尋回媽媽。
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