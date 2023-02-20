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桃園「網紅」阿伯龜速騎三輪車又被PO網 已挨罰14次

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市張姓男子長年在八德區介壽路騎三輪車載貨，因行駛緩慢、車尾紙板「是你老爸」標語，被地方封為「網紅」，昨再度被PO網；對此八德警方表示，未接獲報案，若載貨超出車身限制，將依法開罰。

據了解，張男平時騎三輪車載回收物，共被取締開罰14次，包括今年1件、去年3件、2021年（含）以前則有10件，原因包括慢車未在慢車道上靠右順序行駛、貨物超出車身限制、不服員警及義交指揮等，早在2016年就在八德介壽路一帶活動，近年則因捷運綠線工程、道路限縮，讓張緩慢行車受矚目。

據悉，張男原本騎機車，近年改騎三輪車，並在車尾紙板上寫「08是0老爸」，後方駕駛人不滿情事時有所聞，2016年更有兩駕駛因對他出言辱罵挨告、判罰，但現在地方居民大多見怪不怪。

對此，八德分局交通組組長莊桂松指出，有關民眾在臉書社團「記憶八德」反映三輪車上路導致塞車問題，分局未接到報案，針對民眾騎乘三輪車載運貨物情形，若裝載貨物超出車身一定限制，可依道路交通管理處罰條例處300至600元罰鍰，若慢車在道路上爭先、爭道或其他危險方式駕車，也可處600至1200元罰鍰。

不過若無刻意停車、擋道，張男不會僅因慢速行駛而違反交通法規。警方呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿違規行駛，警方將嚴正執法、消弭駕駛者僥倖心態，以保護市民生命財產安全。

網友昨在臉書PO出張男騎三輪車影片。圖／翻攝自臉書「記憶八德」
網友昨在臉書PO出張男騎三輪車影片。圖／翻攝自臉書「記憶八德」
桃園市張姓男子騎三輪車做資源回收，因在八德介壽路一帶行車緩慢、紙板標語吸睛，廣為人知。記者楊湛華／攝影
桃園市張姓男子騎三輪車做資源回收，因在八德介壽路一帶行車緩慢、紙板標語吸睛，廣為人知。記者楊湛華／攝影

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