救護車失控衝對向車道 撞1廂型車2機車 患者換車就醫
台東縣消防局成功分隊王姓消防員，今天中午11時許駕救護車行經台11線東河鄉都蘭路段，不明原因偏離原車道衝至對向，擦撞停路邊1廂型車與2輛機車，幸未造成傷亡，消防局隨即派遣另輛救護車到場支援載患者就醫，事故原因仍待警方調查。
據了解，該救護車自長濱鄉出發，車內載送1位7旬女性中風患者，要南下到台東醫院就醫，王姓消防員不明原因失控，車子衝向對向車道，所幸在最後一刻有拉回來，擦撞停在路邊1輛汽車、2輛機車，還有一店面招牌受損。
案發後救護車緊急停車後，駕駛、救護員與病患順利脫困無大礙，縣消防局隨即派遣另一輛救護車到場，接送病患至台東醫院治療。
台東分局表示，員警獲報到場後，對救護車王姓駕駛實施呼氣酒精濃度測試、酒測值為0，救護車失控原因，詳細事故經過目前調查釐清當中。
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