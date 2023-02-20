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影／頂15度低溫徒步快車道 台中老翁凍到發抖

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天清晨氣溫僅15度，但有市民在台中南屯向上路的快車道，看到一名老翁疑似迷途，在快車道緩行，險象環生，第四警分局春社所獲報後，除將郭翁帶回派出所，奉上熱食外，也得知郭膝下無子，生活都靠人接濟，十分清苦，也協助聯絡社會局，給予協助。

今天清晨7時許，第四警分局春社所巡佐黃聖嘉、警員翟雲奕獲報，郭姓老翁（74歲）在南屯區向上路五段快車道緩步行走，畫面險象環生，兩警到場發現，郭翁無視車輛在旁急駛，仍慢慢在快車道步行，讓人看得捏把冷汗。

因當時氣溫僅15度，兩警避免後續危險，先將老翁帶往路旁了解狀況後，帶回派出所，送上熱茶、泡麵讓郭翁果腹。

警方關懷得知，郭翁住在霧峰區，因今天天氣冷，想要散步暖活身子，一路就走到10公里外的南屯區，但清晨氣溫低，讓他走得瑟瑟發抖，郭翁膝下無子，平時生活靠親友接濟。

警方協助轉介社會局，希望能替郭翁尋得必要協助，郭翁也不斷向警方致謝，直說「比親人還親」。

第四警分局長李建興表示，近期早晚溫差大，籲請家中長者注意自身保暖及身體狀況，減少單獨外出機會；謹記若飲用酒精飲料取暖，勿有酒後駕車情事，避免憾事發生。

台中市郭姓老翁今天清晨從霧峰走到南屯，還走到快車道，險象環生，被警方帶回派出所。圖／第四警分局提供
台中市郭姓老翁今天清晨從霧峰走到南屯，還走到快車道，險象環生，被警方帶回派出所。圖／第四警分局提供
台中市郭姓老翁今天清晨從霧峰走到南屯，還走到快車道，險象環生，被警方帶回派出所。圖／第四警分局提供
台中市郭姓老翁今天清晨從霧峰走到南屯，還走到快車道，險象環生，被警方帶回派出所。圖／第四警分局提供

車道 保暖

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