影／頂15度低溫徒步快車道 台中老翁凍到發抖

今天清晨氣溫僅15度，但有市民在台中南屯向上路的快車道，看到一名老翁疑似迷途，在快車道緩行，險象環生，第四警分局春社所獲報後，除將郭翁帶回派出所，奉上熱食外，也得知郭膝下無子，生活都靠人接濟，十分清苦，也協助聯絡社會局，給予協助。

今天清晨7時許，第四警分局春社所巡佐黃聖嘉、警員翟雲奕獲報，郭姓老翁（74歲）在南屯區向上路五段快車道緩步行走，畫面險象環生，兩警到場發現，郭翁無視車輛在旁急駛，仍慢慢在快車道步行，讓人看得捏把冷汗。

因當時氣溫僅15度，兩警避免後續危險，先將老翁帶往路旁了解狀況後，帶回派出所，送上熱茶、泡麵讓郭翁果腹。

警方關懷得知，郭翁住在霧峰區，因今天天氣冷，想要散步暖活身子，一路就走到10公里外的南屯區，但清晨氣溫低，讓他走得瑟瑟發抖，郭翁膝下無子，平時生活靠親友接濟。

警方協助轉介社會局，希望能替郭翁尋得必要協助，郭翁也不斷向警方致謝，直說「比親人還親」。