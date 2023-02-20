4個月大嬰兒顱骨骨折不治 遍體鱗傷父母卻辯小狗咬

一名菜市場雞肉攤老闆王姓男子，與妻子盧姓女子遭控家暴4個月大、體重僅3.5公斤嬰兒，嬰兒去年6月在家失去心跳送醫急救死亡，醫師發現嬰兒全身遍體鱗傷有陳舊傷口、燙傷等，檢方依家庭暴力傷害致死罪起訴2人。夫妻今天出庭否認犯行，辯稱是小狗咬傷嬰兒。

士林地院今開庭，王男、盧女均否認犯罪，辯稱是家中飼養的狗咬傷小孩。王男稱他菜市場賣熟雞肉，當老闆約5年，他平時11點出門補貨，直到下午2點收攤返家，月營業額70萬，淨利約3成月入20萬元，妻子盧女則是家庭主婦，負責在家照顧2個小孩。

王男稱，2022年6月6日周一休市，早上10點他發現嬰兒踢掉被子、趴睡，背部涼涼的沒有心跳，緊急叫救護車送醫，透過線上互動急救。王男稱，嬰兒身上的傷是在4月、5月間被狗咬2次，直到解剖驗屍、檢察官告知，才知道嬰兒受有陳舊性骨折。

法官問2人嬰兒第一次被咬後，有做什麼預防措施嗎？兩人回答有買兒童圍欄放在客廳，把狗關進房間隔離。盧女稱，5月嬰兒被咬當天，他正在煮飯，聽到小孩哭，轉頭發現狗咬小孩，立刻抱小孩去廁所清傷口，但不記得傷勢如何。

盧女解釋，1歲的女兒正在學走路，有打開圍欄讓她扶著圍欄學習，嬰兒受傷後，都有幫忙擦藥，且夫妻和家人抱嬰兒時，嬰兒的腳會踢、也會扭來扭去活動正常，直到解剖才知道有骨折。

法官問嬰兒37周出生體重2500公克，為何出生4個月僅增加1公斤？盧女認為，嬰兒跟女兒相比是「高需求寶寶」需要有人抱著、陪伴，喝奶不是每次都願意喝，且吸收能力較不佳。她曾帶嬰兒打預防針，當時無受傷，醫師有說嬰兒的體重較輕，要再加油。

檢方起訴指出，嬰兒去年2022年1月生，案發時僅4個月14天的嬰兒，身高體重僅58公分、3.5公斤，36歲王男、27歲盧女身為嬰兒父母，涉嫌用不明物品讓嬰兒受有陳舊癒合傷口、燙傷或刮擦傷，左側上下肢有陳舊性骨折癒合病灶，還用不明方式打嬰兒頭部，導致顱骨骨折、顱內出血，2022年6月6日上午10時許發現無反應，當天上午11時許宣告死亡。

法醫解剖報告顯示，嬰兒致命傷為頭部新近外傷併顱骨骨折、顱內有硬腦膜下腔出血，最後因中樞神經衰竭死亡。報告指出，嬰兒胸背、四肢、腳指甲均有疑似燙傷，刮挫傷，腳底、胸前、屁股食指均有刀割傷勢，嬰兒遭虐待，絕非是小狗造成受傷。檢方認定，王男、潘女涉犯家庭暴力傷害致死罪，依法起訴。