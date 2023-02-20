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國3香山路段聯結車連撞6車 1死3輕重傷

中央社／ 苗栗縣20日電

1輛聯結車上午行經國道3號北上111公里香山路段，駕駛疑未注意前方路況回堵，連續追撞6部大小車輛，造成4人輕重傷送醫，其中1人不幸死亡，確切事故原因由警方調查釐清。

這起事故發生在上午10時30分許，國道3號北上111公里香山路段多部車輛發生追撞，第一時間傳出有8車，經警方確認後為1輛聯結車、2輛大貨車、4輛自小客車，共7部車輛發生追撞，其中1輛貨車翻覆，車上載運油漆溶劑散落一地，現場一片狼籍，該路段一度暫時全線封閉，造成後方嚴重回堵，至下午1時30分許完全排除。

國道警察局第2大隊初步調查，事發時，該路段前方已有車流回堵，平均時速僅約10公里走走停停，由江姓男子駕駛的聯結車行駛中線車道，疑未注意前方路況，追撞前方大貨車造成一路推撞多車，宛如打保齡球。

因撞擊力道猛烈，其中1輛白色小客車車體遭擠壓嚴重變形，車內2名傷者受困，傷勢嚴重，經苗栗縣消防局竹南分隊出動人車動用破壞器材協助脫困後送醫，其中呂姓男子呈OHCA（到院前心肺功能停止），經搶救宣告不治。

肇事江姓聯結車駕駛聲稱，上午身體不舒服，曾服用藥物；警方對江男進行酒測，酒測值為零。

國道警方表示，這起事故共造成1死3輕重傷。死者為呂姓男子（55歲），傷者分別為林姓女子（59歲）、陳姓女子（51歲）、李姓男子（61歲）。

國道警察第2大隊指出，有關肇事經過正持續偵辦釐清中，並提醒民眾，駕車時無論精神不濟、打瞌睡或分心，如未注意車前狀況而肇事致人於重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，駕駛人應保持安全距離、養足精神上國道，如駕車感到疲勞，應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

國道3號北上111公里香山路段20日發生7車追撞事故，造成4人輕重傷送醫，其中白色自小客車遭擠壓嚴重變形，後座1名乘客送醫時已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社
國道3號北上111公里香山路段20日發生7車追撞事故，造成4人輕重傷送醫，其中白色自小客車遭擠壓嚴重變形，後座1名乘客送醫時已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社

國道 車禍

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