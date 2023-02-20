聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／金門鬧區莒光路住宅火警 3樓火煙竄出嚇壞周邊住戶
金門縣金城鎮今天中午傳出鬧區貞節牌坊旁的民宅火警，消防救災車抵達現場時，發現火煙已由3樓佛堂竄出，由於該處位於人潮眾多的市場內，且道路狹小，又時逢中午用餐時間人潮眾多，消防人員一邊疏散人群一邊灌救，終於在10多分鐘控制火勢，燃燒面積約30平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因由火調科人員調查中。
金門縣消防局表示，在中午11時23分接獲民眾報案，指稱金城鎮莒光路某民宅發生火災，3樓有火煙冒出情形，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員18人前往救災，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，起火民宅位於市場鬧區，周遭緊鄰建築物，不斷竄出的火苗與濃煙，嚇壞周遭店家與住戶，情勢一度相當危急。
消防救災車組抵達現場時，發現火煙已由3樓竄出，先由指揮官分隊長李宗其布署3條水線，由4組人員入室搶救，第一大隊副大隊長戴紹恩亦到場接續指揮救災，義消總隊長顏章團也立即率20餘名到場支援救災，在職義消救災人員通力合作下，火勢迅速於11時42分獲得控制，11時57分撲滅，毀損3樓佛堂祭祀用品及房間寢具雜物等。
金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇也呼籲鄉親，家戶應安裝住警器，可於火災初期盡早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間；燒香拜拜需格外注意用火安全，室內(外)空間也應避免堆積大量雜物，平時做好減災、防災工作，才能有效減少災害發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言