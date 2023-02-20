影／金門鬧區莒光路住宅火警 3樓火煙竄出嚇壞周邊住戶

金門縣金城鎮今天中午傳出鬧區貞節牌坊旁的民宅火警，消防救災車抵達現場時，發現火煙已由3樓佛堂竄出，由於該處位於人潮眾多的市場內，且道路狹小，又時逢中午用餐時間人潮眾多，消防人員一邊疏散人群一邊灌救，終於在10多分鐘控制火勢，燃燒面積約30平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因由火調科人員調查中。

金門縣消防局表示，在中午11時23分接獲民眾報案，指稱金城鎮莒光路某民宅發生火災，3樓有火煙冒出情形，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及消防人員18人前往救災，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，起火民宅位於市場鬧區，周遭緊鄰建築物，不斷竄出的火苗與濃煙，嚇壞周遭店家與住戶，情勢一度相當危急。

消防救災車組抵達現場時，發現火煙已由3樓竄出，先由指揮官分隊長李宗其布署3條水線，由4組人員入室搶救，第一大隊副大隊長戴紹恩亦到場接續指揮救災，義消總隊長顏章團也立即率20餘名到場支援救災，在職義消救災人員通力合作下，火勢迅速於11時42分獲得控制，11時57分撲滅，毀損3樓佛堂祭祀用品及房間寢具雜物等。