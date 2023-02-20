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泰籍女來台自由行掉手機痛哭 大園警翻譯軟體拼湊案情幫她找回
一名泰國籍女子昨晚間獨自搭機來台旅遊，轉乘計程車要到桃園市大園區住宿，下車後發現手機遺留在車上，在超商內啜泣。警方獲報，以翻譯軟體耐心與女子溝通、調監視器，幫她聯繫上司機並尋回手機，令她落淚致謝。
大園警分局三菓派出所昨晚7時許接獲轄內超商店員報案，稱有一名外籍女子坐在店內哭泣，似乎需要協助；巡佐李茂青、警員吳兆軒獲報前往關心，但女子僅會說簡單的英文，溝通上有困難，員警便利用翻譯軟體試著與她對話。
經員警耐心溝通，終於得知女子名叫PURASA（35歲），從泰國獨自來台自由行，她昨晚間抵台後，搭乘計程車要到大園地區住宿，下車後不久就發現手機遺落在車上，因為許多資料都在手機裡，加上她語言不通，不知該如何是好，感到心急如焚徬徨無助。
警方接著詢問女子下車時間、地點，並調閱周邊監視器，順利查到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫，總算找到女子的手機。
員警隨即載女子前往機場找司機取回手機，她見手機失而復得，感動落淚，頻頻向警方道謝，大讚台灣人民熱心及人情味。
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