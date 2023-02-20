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5人遊南橫轆轆溫泉 泡湯貪拍美景延誤行程警帶下山

中央社／ 台東縣20日電

來自屏東3男2女結伴到南橫轆轆溫泉遊玩，預計18日返回卻失聯，家屬焦急報案，警消上山搜尋，最後在林道尋獲5人；原來他們泡溫泉及貪拍風景延誤行程，索性山中多留1天。

「家人至海端鄉轆轆溫泉登山，預計於18日晚間下山，但等了好幾個小時，依舊沒有他們的消息，而且手機也撥不通，請求協尋」，家屬焦急地至屏東縣警察局屏東分局民族派出所報案。

台東縣警察局關山分局霧鹿派出所接獲轉報後，19日整備登山裝備、口糧及飲用水等物品，警消4人組成搜救隊上山搜尋；40分鐘後在產業道路空地上，發現他們搭乘的自小客車，確定一行人還在山區。

由於近日山區天候不佳，山區小路蜿蜒且多泥濘，搜救人員步履稍不注意即滑倒，所幸最後在林道約5公里處，遇到正要下山的5人。

原來一行人原本18日中午要下山，但因泡溫泉及貪拍風景而忘記時間，到下午準備返程時擔心天黑路況不清有危險疑慮，所以行程延後一天，但因山區無任何訊號可對外聯絡，以致讓家屬擔心甚至報案。

關山分局表示，登山是較專業的戶外活動，因山區氣候變化無常，且地形嚴峻，所以在裝備（衣物、鞋子、背包、營帳、登山杖及禦寒物品等）及飲食等物品均要充分整備；提醒民眾若遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援，如果是縱走等多天數與高難度的路線時，建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，以確保安全。

溫泉 屏東縣 警察

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