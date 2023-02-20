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疑未注意車前狀況 台南預拌混泥土車撞死機車騎士

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安通路四段、安和路一段路口，今天中午12點多發生一輛預拌混泥土車，與同行機車擦撞後，機車卡預拌混泥車，造成74歲李姓男騎士頭部重傷死亡。警方調查，預拌混泥土車黃姓男駕駛酒測值零，研判黃疑似未注意車前狀況涉嫌撞上疑左轉李機車騎士後肇事，警詢後黃將依過失致死罪嫌法辦。

警方調查，預拌混泥土車黃姓駕駛（28歲）於今天中午12點5分，駕車沿安通路四段西向東行駛，行經安和路一段口時，與機車擦撞，李姓機車騎士（74歲）頭部重傷，當場不幸死亡。

員警調查路口監視畫面發現，車禍發生時安通路四段路口為綠燈，預拌混泥土車和機車同向，機車騎士疑似要左轉安和路一段被預拌混泥土車撞上。警方被步研判，預拌混泥土車黃姓駕駛疑似未注意車前狀況，撞上疑左轉李姓機車騎士。市警三分局說，至於真正肇事原因由交通分隊調查中。

台南市安南區安通路四段、安和路一段路口，今天中午12點多發生一輛預拌混泥土車撞死機車騎士意外。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區安通路四段、安和路一段路口，今天中午12點多發生一輛預拌混泥土車撞死機車騎士意外。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區安通路四段、安和路一段路口，今天中午12點多發生一輛預拌混泥土車撞死機車騎士意外。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安通路四段、安和路一段路口，今天中午12點多發生一輛預拌混泥土車撞死機車騎士意外。記者黃宣翰／翻攝

機車騎士 台南 車禍

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