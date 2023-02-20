自駕出事！租VOLVO上國道1直撞工程車 車頭撞爛氣囊全炸5人送醫

國道一號北向247公里今早10點5分發生嚴重車禍，47歲侯姓男子租車載著全家出遊，在國道上開啟自動駕駛模式，疑未注意車前狀況，追撞前方工程緩撞車，衝擊力道猛烈，休旅車車頭嚴重變形，安全氣囊全部炸開，乘客下車後呆坐路邊，5人受傷送醫，車潮壅塞約5公里。

據了解，侯男承租一輛VOLVO休旅車，搭載自動輔助駕駛功能，侯男今天開車載著一家4口出遊，在國道上開啟自動駕駛模式，卻不慎遇到前方正在整修瀝青混泥土路面，直接追撞工程緩撞車的大貨車車尾，緩撞器材擠壓變形，大貨車駕駛38歲王男受傷送醫。

車禍撞擊力道猛烈，休旅車打橫停在內、中線車道，車頭嚴重損毀，零件四散一地，安全氣囊全部炸開，副駕駛座前擋風玻璃破大洞，前座乘客從洞裡爬出脫困，後座乘客開門下車，因撞擊力道大感到頭暈，呆坐在內側車道等待救護車，休旅車內4人都送醫治療。