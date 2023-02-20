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影／熟女倒車撞機車裝沒事 被控肇逃反罵對方：死要錢
台中市許姓女子12日在北屯區一處窄巷倒車時，撞到尹姓男子的機車後，僅扶起機車後即離開，尹調閱監視器後發現遭人碰撞報警，許女事後被警方通知到案時，態度不耐，還指控對方「沒怎樣還報案，遇到死要錢的」，警方依道交條例告發，最高可罰3000元、吊照3月。
第五警分局交通分隊警員吳政哲12日下午接獲39歲尹姓男子報案，稱停放在雷中街18巷的機車，遭不明人士破壞，車身有毀損痕跡，警方調閱監視器，發現是一輛黑色轎車在倒車時，不慎撞倒該輛機車，該名駕駛將機車扶起，查看車身毀損狀況後，就開車駛離，沒有報警。
警方事後循線通知涉案的39歲許姓女子到案說明，許女知道對方報案時，還直說「對方車沒有怎樣為何要報警？很衰，遇到死要錢的」。
不過警方提醒，不管車損多嚴重，若有發生事故的話，至少報警或者找到對方說明，而不是將車開走，發生事故逕自駛離的話，會有違反道交條例的行政罰，若有人傷亡的話，更有刑事責任，但許女仍聽不進去，一度不願配合製作紀錄，警方將依法告發。
第五警分局表示，根據道交條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。
第五警分局呼籲，遇到車禍事故發生，如僅有車輛部分毀損，或雖有人受傷但經雙方駕駛同意後，可將車禍現場及受損處多角度拍照後，將車移置至安全處所，待警方到場處理後交由警方，不僅可減少其他用路人塞車，也可避免二次事故的發生。
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