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國三竹南北上路段7車連環撞！休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

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國3竹南北上路段7車連環撞 休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號北上111公里苗栗竹南路段，今天上午約10點30分發生一起連環車禍，現場共有7輛大小型車輛碰撞及追撞，造成3人輕重傷，其中有兩名乘客傷勢嚴重受困車內，經過1個小時搶救，目前已送醫急救，但有1人到院前已無生命跡象。

事發後，北上車道全線封閉，進行醫療及拖吊救援，直到11點58分左右，已先開放內線車道通行，確切肇事原因由國道警方處理調查中。

苗栗縣消防局指出，今天上午10點32分經警方轉報，國道3號北上111K有5、6輛車事故，有人受困車內；通報竹南、造橋、頭份人車出勤，救護人員抵達發現現場有兩名較嚴重傷者受困車內，，另有一名傷者坐在地上須送醫，直到11點24分左右受困傷患才順利脫困，分別由竹南91、92送醫。

國道警方表示，現場2輛大型連結車分別因閃避撞上路肩護欄，1輛小貨車側翻打橫在外線車道，4輛小型車輛打橫撞在一起，占用中內線車道，其中1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困，肇事原因待進一步調查。

現場1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困。圖／民眾提供
現場1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困。圖／民眾提供
現場有多輛小型車擠撞再一起，占用中內線車道，其中1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困。圖／民眾提供
現場有多輛小型車擠撞再一起，占用中內線車道，其中1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困。圖／民眾提供
現場前後2輛大型連結車分別因閃避撞上路肩護欄，1輛小貨車側翻打橫在外線車道。圖／民眾提供
現場前後2輛大型連結車分別因閃避撞上路肩護欄，1輛小貨車側翻打橫在外線車道。圖／民眾提供
現場1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困，隨後由救援人員協助脫困後將傷者送醫急救。圖／民眾提供
現場1輛白色休旅車車身打橫後遭前後夾擊，車身變形嚴重，車上乘客傷勢嚴重受困，隨後由救援人員協助脫困後將傷者送醫急救。圖／民眾提供

車道 國道 休旅車

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