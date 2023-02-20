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影／追車過當釀兩死？宜蘭警方追捕「最後放棄」影片曝光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭頭城大橋下今天凌晨發生馬3自撞橋墩，造成車上兩男死亡車禍。由於死者在開車逃避追捕過程中自撞，有人質疑警方是否追車過當？礁溪警分局表示，追車時保持適當距離，但對方車速實在太快，最後進入橋下狹路時，警方放棄追逐，並無過度追捕情事。

警方調查，今天凌晨12點多，52歲林姓駕駛開著馬自達3，載44歲沈男在礁溪公園附近違規闖紅燈左轉，員警見狀要上前盤查時，對方車輛加速往北逃逸，員警開巡邏車尾隨追捕；馬3開進頭城大橋轉彎，鑽進橋下的新興路83-2號附近，不慎自撞橋墩。

林姓駕駛當場失去心跳呼吸，乘客沈男意識模糊、瞳孔放大，兩人送醫搶救不治。

全案是否因警方追車過當，造成逃逸車輛撞上橋墩？警方公布當時追捕影片說明，為顧及用路人安全，警車開啟警示燈及警報器，兩車大約保持200公尺至300公尺距離，警車時速約70至80公里，對方車速研判應該100公里以上，逃逸過程中還闖了數個紅燈。

礁溪警分局長潘智強表示，同仁在發現該輛車闖紅燈，為了要行政稽查，所以在後面保持適當距離，以便確認車號以利後續舉發，但因為該輛車的車速實在太快，且橋下新興路狹小，員警尾隨到頭城橋下，唯恐發生事故，最後放棄追逐，應無追車過當。

據了解，員警當下並未沒有聽到撞擊聲，也未發現撞到橋墩，直到巡邏車在橋下新興路轉彎回頭時發現撞車，馬上打電話通報消防救人，駕駛酒測值零，兩人有吸毒等多項前科。

深夜違規闖紅燈的逃逸車輛自撞橋墩，造成車頭全毀，車上兩人傷重送醫，搶救不治。 圖／警方提供
深夜違規闖紅燈的逃逸車輛自撞橋墩，造成車頭全毀，車上兩人傷重送醫，搶救不治。 圖／警方提供
警方追車到宜蘭頭城大橋下的新興路時，因道路狹小，放棄追捕；巡邏車轉彎調頭時發現逃逸車輛自撞橋墩，通報消防救人。圖／警方提供
警方追車到宜蘭頭城大橋下的新興路時，因道路狹小，放棄追捕；巡邏車轉彎調頭時發現逃逸車輛自撞橋墩，通報消防救人。圖／警方提供
逃逸車輛自撞橋墩，消防人員把兩名傷者送醫搶救仍不治。 圖／消防局提供
逃逸車輛自撞橋墩，消防人員把兩名傷者送醫搶救仍不治。 圖／消防局提供

吸毒

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