快訊

長榮航空改選開跑 兄弟三方權力競合 張國煒有機會重返董事？

NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

國三竹南北上路段7車連環撞！休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雲林街頭上演警匪追逐 員警拿辣椒水噴通緝犯

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮一處賣場昨有通緝犯出沒，警方接獲線報到場逮人，進入賣場後發現被通緝的黃姓男子正在挑選衣服，正要上前盤查時，黃男拔腿就跑，並要求友人陳男拖住警察，警察拿出辣椒水噴灑，在街頭上演警匪追逐戰，將兩人逮捕送辦。

黃姓男子有案在身，是雲林縣西螺分局轄區的通緝犯，昨天早上身穿白色T恤、夾腳拖，一派輕鬆地在賣場挑選衣服，不料被眼尖民眾發現報警；同行友人陳男站在入口處把風，發現警察到場後，馬上跑去告知黃男。

2名員警到場後，確定黃姓男子就是轄區通緝犯，通知警力支援並上前盤查，黃男見狀要求同行友人陳男拖住員警，在現場爆發拉扯衝突，黃男趁機拔腿就跑，警方拿出辣椒水朝兩人噴灑，並轉身追捕逃跑的黃男，四人在街頭上演警匪追逐戰。

在追逐數個路口後，恰好支援警力抵達，順利將黃男逮捕歸案，陳男也被依妨礙公務移送法辦。西螺分局表示，繼上周查獲田間職業賭博場所後，再次由社區友善通報網建功查獲通緝犯，將持續落實清源專案及社區警政再出發，鼓勵民眾發現可疑人事物立即通報。

雲林縣西螺鎮街頭上演警匪追逐，引起民眾圍觀。記者黃于凡／翻攝
雲林縣西螺鎮街頭上演警匪追逐，引起民眾圍觀。記者黃于凡／翻攝
雲林縣西螺鎮街頭上演警匪追逐，引起民眾圍觀。記者黃于凡／翻攝
雲林縣西螺鎮街頭上演警匪追逐，引起民眾圍觀。記者黃于凡／翻攝

通緝 警察 辣椒水

延伸閱讀

通緝犯隨白沙屯媽祖遶境 友人車噪音吵到清水警 他沒得跟了

通緝犯持假鈔網購黃金 警佯裝工人壓制逮捕

台東警方佯裝工人一案兩破 2通緝犯法辦

逃亡18年通緝犯也搶賺「燈會財」 違規擺攤遭警緝獲

相關新聞

自駕出事！租VOLVO上國道1直撞工程車 車頭撞爛氣囊全炸5人送醫

國道一號北向247公里今早10點5分發生嚴重車禍，47歲侯姓男子租車載著全家出遊，在國道上開啟自動駕駛模式，疑未注意車前...

影／台中東區老宅今晨起火 獨居女房東送醫不治

台中市東區復興路的透天民宅在今天清晨傳出火警，消防隊出動多個單位前往滅火，火勢控制後，在一樓發現受困的七旬張姓女屋主，但...

影／糗了！1628萬敞篷法拉利 七期打滑撞車邊停車3人傷

台中市七期與南屯交界，昨天傍晚發生一起千萬超跑法拉利812，撞擊路邊停車的交通事故，造成3人受傷，駕駛法拉利的林姓駕駛表...

國3竹南北上路段7車連環撞 休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

國道3號北上111公里苗栗竹南路段，今天上午約10點30分發生一起連環車禍，現場共有7輛大小型車輛碰撞及追撞，造成3人輕...

影／追車過當釀兩死？宜蘭警方追捕「最後放棄」影片曝光

宜蘭頭城大橋下今天凌晨發生馬3自撞橋墩，造成車上兩男死亡車禍。由於死者在開車逃避追捕過程中自撞，有人質疑警方是否追車過當...

高雄百公斤7旬婦昏迷 家堆雜物樓梯窄...出動雲梯車升空救援

高雄左營區一名體重破百公斤的74歲曾姓婦人，因罹患糖尿病，15日上午在家中昏迷，消防局獲報到場，發現曾體積龐大，加上住家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦