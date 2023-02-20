影／雲林街頭上演警匪追逐 員警拿辣椒水噴通緝犯

雲林縣西螺鎮一處賣場昨有通緝犯出沒，警方接獲線報到場逮人，進入賣場後發現被通緝的黃姓男子正在挑選衣服，正要上前盤查時，黃男拔腿就跑，並要求友人陳男拖住警察，警察拿出辣椒水噴灑，在街頭上演警匪追逐戰，將兩人逮捕送辦。

黃姓男子有案在身，是雲林縣西螺分局轄區的通緝犯，昨天早上身穿白色T恤、夾腳拖，一派輕鬆地在賣場挑選衣服，不料被眼尖民眾發現報警；同行友人陳男站在入口處把風，發現警察到場後，馬上跑去告知黃男。

2名員警到場後，確定黃姓男子就是轄區通緝犯，通知警力支援並上前盤查，黃男見狀要求同行友人陳男拖住員警，在現場爆發拉扯衝突，黃男趁機拔腿就跑，警方拿出辣椒水朝兩人噴灑，並轉身追捕逃跑的黃男，四人在街頭上演警匪追逐戰。