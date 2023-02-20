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影／遭竊不報案先PO網 五股警方主動介入3小時抓到賊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股地區某電腦維修行前天清晨遭竊，但老闆沒報警卻先貼臉書，警方看見貼文主動查處受理報案，立刻調閱監視器追賊，花不到3小時就在泰山地區網咖逮到正在打電競的呂姓慣竊，發現他身上帶著10多萬元現金。

據了解，五股區成泰路二段某電腦維修行前天被闖空門，老闆調閱監視器發現竊賊是當天清晨7時30分侵入。但是老闆沒有報案，而是在上午10時30分貼文到臉書地方性社團「我是五股人」，說明遭小偷損失現金6千元。

轄區蘆洲警分局執行網路巡邏發現貼文，派員主動聯繫老闆了解狀況，協助完成報案程序，隨即調閱監視器展開調查，發現竊嫌犯案後搭乘計程車逃逸，並查出他在泰山區明志路三段下車。

五股區成泰路和泰山區明志路，其實是同一條路，只是跨越行政區路名不同，嫌犯搭車僅逃約5公里便下車，警方查訪目擊者鎖定竊嫌行蹤，下午1時50分進入某網咖，逮到窩在封閉式包廂玩電競的27歲呂姓慣竊，發現他身上帶著10多萬元現金；此時距離受理報案，還不到3個小時就破案。

原籍花蓮的呂姓男子有多項竊盜前科，近期都在北部地區當臨時派遣工，居無定所，他因為被監視器錄到清楚容貌，坦承闖空門，但否認竊得6千元現金，供稱身上的10多萬元都是自己的。

警方還在清查呂嫌是否涉及其他竊案，詢問後將依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。電腦行老闆得知警察迅速抓到賊，再度於臉書「我是五股人」貼文，表達謝意。

電腦維修行的監視器，拍到呂姓慣竊前天清晨闖空門行竊。警方受理報案之後，花不到３小時就在網咖逮到正在玩電競的呂嫌。圖／翻攝臉書我是五股人
電腦維修行的監視器，拍到呂姓慣竊前天清晨闖空門行竊。警方受理報案之後，花不到３小時就在網咖逮到正在玩電競的呂嫌。圖／翻攝臉書我是五股人
電腦維修行的監視器，拍到呂姓慣竊前天清晨闖空門行竊。圖／翻攝臉書我是五股人
電腦維修行的監視器，拍到呂姓慣竊前天清晨闖空門行竊。圖／翻攝臉書我是五股人
電腦行老闆前天遭竊，沒報案先貼臉書，事後得知警察迅速抓到賊，再度於臉書貼文，表達謝意。圖／翻攝臉書我是五股人
電腦行老闆前天遭竊，沒報案先貼臉書，事後得知警察迅速抓到賊，再度於臉書貼文，表達謝意。圖／翻攝臉書我是五股人
呂姓慣竊前天涉嫌侵入某電腦維修行偷竊，警方受理報案之後，花不到３小時就在網咖將他逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
呂姓慣竊前天涉嫌侵入某電腦維修行偷竊，警方受理報案之後，花不到３小時就在網咖將他逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
電腦維修行的監視器，拍到呂姓慣竊前天清晨闖空門行竊。圖／翻攝臉書我是五股人
電腦維修行的監視器，拍到呂姓慣竊前天清晨闖空門行竊。圖／翻攝臉書我是五股人

監視器 竊盜

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