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影／高雄女慣竊逛一中商圈 偷店家錢包盜刷作美甲落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市黃姓女子有竊盜前科，月初時與家人到一中商圈旅遊，期間趁店家不注意，偷走櫃台內店員的錢包，有兩店家受害後報警，警方利用黃女使用的車輛車牌，鎖定行蹤，事隔2天就在黃女在一中商圈做美甲時抓人，全案今依偽造文書、竊盜等罪嫌函辦。

第二警分局育才所在9日下午接獲一中商圈的飲料店、服飾店通報，有一名中年女子佯裝購物，卻趁店員不注意時，摸走櫃台內的錢包，還盜刷信用卡2萬多元，讓店家損失慘重。

警方檢視監視器畫面，發現該名女竊賊身穿白色上衣，佯裝是消費者，先在店家周邊徘徊，尋找下手目標後，再趁店家補貨、工作時，趁機進入櫃台內搜刮店員放置的錢包。

警方研判，女賊選在人潮高峰時行竊，以躲避查緝，經擴大調閱周邊監視器，發現女賊使用的轎車，經比對身分後，鎖定黃姓女子（47歲）涉案。

警方持續追緝使用轎車，事隔2天後，黃女再度回到一中商圈的美甲店做指甲，警方隨即收網抓人，店家初估損失現金、盜刷信用卡約2萬多元，黃女在警詢時都承認涉案，全案將依偽造文書、竊盜等罪，函送台中地檢署偵辦。

第二警分局長楊川呼籲，民眾要養成習慣，手機、錢包及重要物品務必要記得隨身攜帶，避免將貴重物品置於公共空間或置物箱、腳踏墊等易遭竊之地，離開時應檢視是否有遺漏貴重物後再離開，以避免珍貴的財物遺失，或遭不法之徒覬覦。

高雄市黃姓女子月初到台中一中商圈旅遊時，偷走商店店員的錢包，盜刷信用卡，警方獲報後循線抓人。圖／讀者提供
高雄市黃姓女子月初到台中一中商圈旅遊時，偷走商店店員的錢包，盜刷信用卡，警方獲報後循線抓人。圖／讀者提供
高雄市黃姓女子月初到台中一中商圈旅遊時，偷走商店店員的錢包，盜刷信用卡，警方獲報後循線抓人。圖／讀者提供
高雄市黃姓女子月初到台中一中商圈旅遊時，偷走商店店員的錢包，盜刷信用卡，警方獲報後循線抓人。圖／讀者提供
高雄市黃姓女子月初到台中一中商圈旅遊時，偷走商店店員的錢包，盜刷信用卡，警方獲報後循線抓人。圖／讀者提供
高雄市黃姓女子月初到台中一中商圈旅遊時，偷走商店店員的錢包，盜刷信用卡，警方獲報後循線抓人。圖／讀者提供

竊盜 監視器 偽造文書

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