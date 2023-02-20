高雄百公斤7旬婦昏迷 家堆雜物樓梯窄...出動雲梯車升空救援
高雄左營區一名體重破百公斤的74歲曾姓婦人，因罹患糖尿病，15日上午在家中昏迷，消防局獲報到場，發現曾體積龐大，加上住家堆放雜物，樓梯狹窄，無法搬運，改出動雲梯車升空救援，順利將曾送醫治療脫險。
消防局指出，15日上午7時許，接獲民眾報案，指家中年約74歲的曾姓母親躺在床上意識不清昏迷，於是派遣左營分隊救護車前往救援。
救護員抵現場後，發現曾家是3層樓透天建物，曾婦躺在二樓房間床上，因糖尿病低血糖已呈現昏迷，但因曾婦家中樓梯間堆滿雜物，且曾婦體重達百公斤以上，不易搬運，於是請求出動雲梯車到場。
雲梯車在曾家外升空後，消防員進入房間，花了九牛二虎之力，將曾婦以長背板固定，抬上雲梯車送到一樓後，以救護車緊急將她送往醫院治療，撿回一命。
消防局提醒，患有糖尿病的民眾平時應注意血糖及飲食的控制，並遵照醫師指示按時用藥，家中亦應減少雜物的堆積，以免發生火災延燒及影響救災救護人員的動線搶救。
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