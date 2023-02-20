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賊偷神像金牌8面終落網 廟公被警告知不意外「土地公早託夢」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

翁姓男子春節期間行竊宮廟神像上金牌，警方調閱監視器畫面時，碰巧在街邊遇上翁男，認出其關鍵特徵「藍色棒球帽」，一舉查獲翁男到案，通知廟方時，廟公處變不驚，稱「土地公已託夢告知」，員警嘖嘖稱奇。

警方調查，71歲翁男是慣竊，曾涉嫌入室竊盜，也挑無人看管的宮廟行竊，今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面，得手後到萬華區一間銀樓內變賣賺取1萬7千元。

案發轄區廈門街派出所員警介入偵辦，調閱民間監視器畫面過程中，在新北市新店區捷運七張站附近遇見翁男，眼尖發現翁男關鍵特徵「藍色洋基隊棒球帽」，遂上前盤查，翁男一見警察靠近，驚呼「怎麼知道是我？」後則坦承犯行，遭員警逮捕，被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

案件偵破，員警前往遭竊宮廟通知廟公，未料廟公絲毫不驚訝，說「喔！我有夢到，土地公已經跟我說了」，員警嘖嘖稱奇。警方表示，感謝廟方設置完善電眼設備，宵小無所遁形，呼籲民眾若遇害受損，主動通報警方，有利破案，共同維護社會治安。

翁男今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面。記者李隆揆／翻攝
翁男今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面。記者李隆揆／翻攝
翁男今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面。記者李隆揆／翻攝
翁男今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面。記者李隆揆／翻攝
翁男今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面。記者李隆揆／翻攝
翁男今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面。記者李隆揆／翻攝

土地公 監視器

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