賊偷神像金牌8面終落網 廟公被警告知不意外「土地公早託夢」

翁姓男子春節期間行竊宮廟神像上金牌，警方調閱監視器畫面時，碰巧在街邊遇上翁男，認出其關鍵特徵「藍色棒球帽」，一舉查獲翁男到案，通知廟方時，廟公處變不驚，稱「土地公已託夢告知」，員警嘖嘖稱奇。

警方調查，71歲翁男是慣竊，曾涉嫌入室竊盜，也挑無人看管的宮廟行竊，今年1月25日趁廟方不備，潛入台北市中正區一處宮廟內，竊走媽祖、土地公等神像上金牌8面，得手後到萬華區一間銀樓內變賣賺取1萬7千元。

案發轄區廈門街派出所員警介入偵辦，調閱民間監視器畫面過程中，在新北市新店區捷運七張站附近遇見翁男，眼尖發現翁男關鍵特徵「藍色洋基隊棒球帽」，遂上前盤查，翁男一見警察靠近，驚呼「怎麼知道是我？」後則坦承犯行，遭員警逮捕，被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。