通緝犯隨白沙屯媽祖遶境 友人車噪音吵到清水警 他沒得跟了
白沙屯媽祖進香活動，台中市清水警方護轎過程，聽到一輛改裝轎車引擎聲太大，員警盤查發現，車內一名乘客是傷害案通緝犯，他原想跟著媽祖隊伍，沒想到朋友開的改裝車引警注意，沒被媽祖保佑，反而被警查獲。
白沙屯媽祖與山邊媽祖進香活動返程，經中市清水警分局轄區，警方動員警力，編排維護鑾轎安全與交通疏導勤務，適逄假日晚間經過，清水警方也規劃防制噪音改裝車輛危險駕駛專案勤務，在轄區噪音車較易車遊的重點路線及曾進入轄區的噪音車加強巡守及攔查，以防噪音車擾人。
白沙屯媽祖19日凌晨2點45分，進入清水警分局梧棲區向上與港埠路口，清水警方接駕隨行，警方隨即於2點50分，在媽祖行經路線前方約5公里處，清水路大勇路路口，發現高雄市李姓男子與朋友駕駛改裝車到梧棲區要參與白沙屯媽祖遶境活動，改裝噪音車聲音過大引起警方注意。
員警盤查，當場查獲副駕26歲李姓男子是屏東地檢發布傷害通緝犯，改裝噪音車輛，警方將通報環保、監理單位針對噪音及改裝違規部分協助辦理檢驗。
清水分局長周俊銘表示，警方以虔誠的心維護媽祖鑾轎安維及交通疏導勤務，祈求媽祖保祐轄區民眾平安生活，分局同時對取締違規競速、噪音改裝車輛決心從不間斷，經統計，清水分局去年共通報240車輛噪音車，有效防制噪音及改裝車輛違規，提醒民眾切勿改裝車輛製造噪音。
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