高雄男酒醉昏睡路邊被叫醒 醉將千元鈔當證件警傻眼

高雄田姓男子昨清晨和友人餐敘後，搭計程車返家，因不勝酒力，昏睡路邊；警方獲報到場，將他叫醒，要求出示證件查詢住家，結果田從口袋掏出千元大鈔，警方出言糾正，他還堅持是證件，令警方哭笑不得，最後等他清醒，將他安全送返家。

警方指出，30歲田姓男子，昨晨和友人餐敘，結束後，清晨5時許，和朋友共搭計程車至鼎瑞街住家路口下車，田因喝得太醉，走不到家門口，直接醉倒路邊呼呼大睡，路人見狀報警。

三民二分局鼎金所警員蔡宗翰獲報後，趕抵現場了解，見田男昏睡路邊，對他喊「哈囉，先生躺路邊很危險，你住哪裡？叫什麼名字」；警方見田男清醒後，又問「要不要叫人家載你回去，小心耶，來證件我查一下」。

田男當下看著警方，從口袋掏出千元大鈔，警方不解問「你拿錢給我幹嘛」，田還秒回「這證件啊」，令警方哭笑不得。

警方在現場等田男酒醒，拿出證件後，查出他的住家，將他平安送回家，田後來為自身酒醉狀態造成警方麻煩，深感抱歉，頻感謝員警熱心協助他返家。