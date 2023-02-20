影／台中行車糾紛互嗆「叭三小」、「麥造」 警依影像開罰單

台中市潭子區發生行車糾紛，一輛轎車停在巷口被後方車輛按喇叭，駕駛不滿嗆「你在叭三小」，對方回嗆「麥造」，並將行車影像交給警方，警方今天表示，該車違規停在路口10公尺內，影響用路人視線，將開罰，可罰300元以上，600元以下罰鍰。

民眾將行車影像po在八卦村─行車記錄器影片上傳中心，行車糾紛引起許多網友議論，上月27日上午，潭子區福潭路313巷口，一輛轎車停在巷口，後方車輛無法轉彎，駕駛不斷按喇叭，同車內女子原本勸阻，後來對方駕駛反而下車理論，嗆聲「我就轉不過去，你在叭三小」，雙方火氣大，後方車輛駕駛將行車影像交給警方檢舉違規。

台中市大雅警分局今天說明，民眾檢附行車記錄器影像檢舉車輛違規停車，經檢視該影像，該車於路口10公尺內轉角處臨時停車影響用路人視線，分局依據道路交通管理處罰條例第55條1項2款規定：「在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車。」製單告發，依法將處新台幣300元以上，600元以下罰鍰。