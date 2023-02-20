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台南永康中正北永安路口騎機車爭道 警方加強車流疏導

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區永安路地方反映與台一線中正北路交會路段汽機車爭道嚴重，非常危險，也影響交通。永康警分局表示，中正北路1月受傷事故發生25件，永安路口已加派警力在上下班與尖峰時間指揮交通，呼籲民眾不要搶快、依照指揮行車。

市府交通局則表示，年初路口拓寬後汽機車爭道，檢討車道配置，台一線中正北路與永安路路口南向路段，改以行向分流方式調整標線，並在車道上游增設車道預告標誌，請用路人依行車方向提前變換車道，減少路口車流交織造成交通安全問題。

永安路是台南市區往來原台南縣區主要道路，車流流量大。又因為外縣市過境及附近工業區有許多大型車輛出入，加上是台1線上下班往返市區主要幹道，大小車輛經常搶快爭道，嚴重阻礙交通，且每年都發生傷亡車禍，市政府投入拓寬、改善行車動線。

楊姓騎士說，這個路口左右轉車道大車會有視線死角，他每次經過都非常小心，道路標線調整雖然有幫助，但一定要警方來嚴格取締一段時間，否則多數汽機車駕駛都會視若無睹。

在地市議員林燕祝表示，她爭取永安路道路拓寬就是為解決交通壅塞，沒想到民眾對機車左轉專用車道非常不習慣，反而造成汽機車爭道險象環生。現交通局取消，更改成兩段式左轉，她呼籲用路人遵守車道配置，也要求交通局將標線與標示清楚。

台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影
台南永康中正北永安路口騎機車爭道易事故 ，尖峰時段員警指揮疏導。記者周宗禎／攝影

車道 台南

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