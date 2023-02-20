影／宜蘭馬3闖紅燈 竟飆逾百公里時速躲警追緝 失控撞橋墩2死

宜蘭頭城大橋下今天凌晨發生死亡車禍，林姓駕駛載著沈男在礁溪公園附近違規闖紅燈，拒絕攔查，遭員警發現開車追緝，竟以100多公里超速逃逸，開到頭城大橋時，鑽進橋下的新興路83-2號附近，不慎自撞橋墩；駕駛當場失去心跳呼吸，副駕駛意識模糊、瞳孔放大，兩人送醫搶救不治。

據了解，當時礁溪警分局員警準備上前盤查，這輛白色馬自達未停車，返而往北頭城的方向快速逃逸，警車見狀尾隨在後。由於林男及沈男都是頭城鎮人，左彎右轉，很清楚頭城鎮大小道路狀況。

警方表示，追緝過程中亮警示燈及鳴警報器，並保持200至300公尺的距離，並沒有緊跟，對方車輛鑽進頭城大橋橋下撞車時，員警當下並未沒有聽到撞擊聲，也未發現撞到橋墩，待巡邏車回頭時才發現撞車，馬上打電話通報消防救人。

縣消防局凌晨1點6分獲報，頭城鎮新興路83-2號附近有輛小客車自撞橋墩，車上有兩位民眾受困車內，意識模糊，林姓駕駛救出後沒有心跳呼吸，實施CPR送杏和醫院，2點多搶救不治；沈男腦出血、頭骨骨折、頸椎骨折，左邊氣血胸及挫傷，送陽大附醫，早上7點多宣告不治，肇事原因正調查釐清中。