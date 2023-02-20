快訊

新娘宴客餓到昏！送客完穿婚紗衝路邊攤吃焢肉飯 一票路人嚇傻

新北前民代遭控涉弊關說違建 秘書：他「忘記帶手機出國」連絡不上

影／台中東區老宅今晨起火 獨居女房東送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義前消防役男返隊送畫作「燼」 盼消防員任務順利平安

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

曾服役於嘉義市消防局東區分隊的替代役男謝福音，日前返回分隊與昔日學長敘舊，並贈送一幅親自描繪的畫作「燼」，希望學長們出任務能把火都滅盡，都能順利平安返隊，以表感謝分隊照顧之情。

謝福音畢業於國立台北藝術大學美術系、國立台南藝術大學造型藝術研究所。目前就讀台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班。曾於海馬迴光畫館個展，在藝文界的表現與成績優異。

2019年謝福音服役於東區消防分隊，本月19日返回分隊與昔日學長敘舊，並贈送畫作；他表示，贈送畫作的設計發想是在東區分隊當替代役時的感想。最希望的事情是每天救護患者能平安，火警能把火滅盡，因此設計的視覺除了特搜隊的元素外，便是把火燃燒的終點-灰燼成為意象，把「燼」拆開來看，希望學長們出任務都能把火都滅盡、能順利平安的返隊。

市府消防局表示，役男服勤時對消防勤務幫助極大，一同工作建立起深厚的情誼；救災救護是消防員的天命，在執勤過程中特別需要注意自身及患者的安全，在此特別感謝福音的心意，也祝福他能在工作崗位上順心。

謝福音贈送畫作，希望學長們出任務能把火都滅盡，都能順利平安返隊。圖／嘉義市消防局提供
謝福音贈送畫作，希望學長們出任務能把火都滅盡，都能順利平安返隊。圖／嘉義市消防局提供
曾在嘉義市東區消防分隊服役的謝福音贈送的畫作「燼」。圖／嘉義市消防局提供
曾在嘉義市東區消防分隊服役的謝福音贈送的畫作「燼」。圖／嘉義市消防局提供

畫作 東區 替代役男

延伸閱讀

消防員打火後不用自洗衣服了！台東縣議員助採購專用洗衣機

嘉義男單車騎士與大貨車相撞 連人帶車「緊卡車底」命危

馬英九出席嘉義餐聚 石斑大王嘆民進黨執政「龍膽石斑銷不出」

國3豐田倒頭栽駕駛手骨折 消防出動枕木固定車體救人

相關新聞

影／台中東區老宅今晨起火 獨居女房東送醫不治

台中市東區復興路的透天民宅在今天清晨傳出火警，消防隊出動多個單位前往滅火，火勢控制後，在一樓發現受困的七旬張姓女屋主，但...

影／糗了！2153萬敞篷法拉利 七期打滑撞車邊停車3人傷

台中市七期與南屯交界，昨天傍晚發生一起千萬超跑法拉利812，撞擊路邊停車的交通事故，造成3人受傷，駕駛法拉利的林姓駕駛表...

KTV歡唱完駕車衝下坡...車毀氣囊爆 高雄駕駛亡2乘客受傷

高雄市小港區今天上午發生一起離奇車禍，林姓男子駕車搭載簡姓、葉姓2友人，行經休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡...

馬路太閃撿到0.5克拉真鑽？網直讚好眼力 警方回應了

高雄呂姓男子前天在鳳山第二市場見馬路閃亮亮，彎身檢視亮光處，撿到鑽石，呂男在網路社團貼文，指自己買過人工鋯石，可區別真假...

嘉義前消防役男返隊送畫作「燼」 盼消防員任務順利平安

曾服役於嘉義市消防局東區分隊的替代役男謝福音，日前返回分隊與昔日學長敘舊，並贈送一幅親自描繪的畫作「燼」，希望學長們出任...

男子要掃墓突迷路忘了自己是誰 豐原警從愛心卡查到身分

台中一名男子與親戚相約要掃墓，下公車後突然迷路，且忘記自己姓名，向豐原警方求助，員警從他身上僅有的一張愛心卡，查出他身分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦