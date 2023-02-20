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嘉義前消防役男返隊送畫作「燼」 盼消防員任務順利平安
曾服役於嘉義市消防局東區分隊的替代役男謝福音，日前返回分隊與昔日學長敘舊，並贈送一幅親自描繪的畫作「燼」，希望學長們出任務能把火都滅盡，都能順利平安返隊，以表感謝分隊照顧之情。
謝福音畢業於國立台北藝術大學美術系、國立台南藝術大學造型藝術研究所。目前就讀台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班。曾於海馬迴光畫館個展，在藝文界的表現與成績優異。
2019年謝福音服役於東區消防分隊，本月19日返回分隊與昔日學長敘舊，並贈送畫作；他表示，贈送畫作的設計發想是在東區分隊當替代役時的感想。最希望的事情是每天救護患者能平安，火警能把火滅盡，因此設計的視覺除了特搜隊的元素外，便是把火燃燒的終點-灰燼成為意象，把「燼」拆開來看，希望學長們出任務都能把火都滅盡、能順利平安的返隊。
市府消防局表示，役男服勤時對消防勤務幫助極大，一同工作建立起深厚的情誼；救災救護是消防員的天命，在執勤過程中特別需要注意自身及患者的安全，在此特別感謝福音的心意，也祝福他能在工作崗位上順心。
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