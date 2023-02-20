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男子要掃墓突迷路忘了自己是誰 豐原警從愛心卡查到身分
台中一名男子與親戚相約要掃墓，下公車後突然迷路，且忘記自己姓名，向豐原警方求助，員警從他身上僅有的一張愛心卡，查出他身分，通知家人帶回，原來他失智，幸好身上有愛心卡。
台中市警察局豐原分局豐洲派出所警員洪睿謙本月17日早上8點30分在所服勤時，69歲曾姓男子尷尬走進派出所表示，他住大里，與親友相約到豐原掃墓，但搭公車下車後迷路，疑似失智症發作，突然忘記自己名字，身上沒有攜帶任何證件，沒有記下家人的電話號碼可聯繫，只好求助警方。
警員先安撫曾男緊張的情緒，耐心詢問，試著從言談中找出可以破解身分謎團的蛛絲馬跡，最後透過他身上關鍵一物「愛心卡」，確認身分，經聯繫與曾翁同住的妹妹到派出所帶回，家屬對警方積極熱心的協助頻頻道謝，並表示日後會更留心他的去向，避免他再迷路。
豐原分局長劉其賢呼籲，家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上姓名、聯絡地址及電話等相關聯繫方式，以利警方迅速確認走失者身分及通知家屬。
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