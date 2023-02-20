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新莊休旅車打瞌睡撞斷消防栓波及4車 差點衝進加油站

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區新北大道七段，昨天深夜11時許有1輛休旅車，疑因洪姓駕駛疲勞打瞌睡，失控撞斷路旁消防栓，造成大量用水湧出，接著又連續衝撞3輛機車、1輛汽車才停下，幸好沒有衝進旁邊的加油站

據了解，26歲洪男昨晚加班，獨自從五股區某工程公司駕駛休旅車準備返回新莊區青山路住處，只差不到3公里就到家，但深夜11時45分途經新莊區新北大道七段某加油站前方，車輛失控往路肩偏移。

休旅車將1家檳榔攤前方的消防栓撞斷，並撞飛攤前停放3輛機車和招牌，又繼續直衝數公尺撞上隔壁加油站出口旁，停在鐵皮廠房門前汽車才停下，消防栓頓時湧出水柱漫淹道路。洪男瞬間清醒時，現場已是一片凌亂，幸好車沒再失控偏移轉向衝進加油站。

警方和消防隊獲報趕抵，洪男自稱疲勞打瞌睡釀禍，因頸椎扭傷疼痛被救護車送往輔大醫院急診，酒測值0，車上沒有查獲違禁品，確切肇事原因尚待鑑識調查釐清。

1輛休旅車疑因駕駛打瞌睡，撞斷路旁消防栓、撞飛3輛機車，繼續往前衝數公尺，撞上路邊停放汽車才停下，幸好沒失控衝進加油站。記者林昭彰／翻攝
1輛休旅車疑因駕駛打瞌睡，撞斷路旁消防栓、撞飛3輛機車，繼續往前衝數公尺，撞上路邊停放汽車才停下，幸好沒失控衝進加油站。記者林昭彰／翻攝
1輛休旅車疑因駕駛打瞌睡，撞斷路旁消防栓、撞飛3輛機車，繼續往前衝數公尺，撞上路邊停放汽車才停下，幸好沒失控衝進加油站。記者林昭彰／翻攝
1輛休旅車疑因駕駛打瞌睡，撞斷路旁消防栓、撞飛3輛機車，繼續往前衝數公尺，撞上路邊停放汽車才停下，幸好沒失控衝進加油站。記者林昭彰／翻攝
1輛休旅車疑因駕駛打瞌睡，撞斷路旁消防栓、撞飛3輛機車，繼續往前衝數公尺，撞上路邊停放汽車才停下，幸好沒失控衝進加油站。記者林昭彰／翻攝
1輛休旅車疑因駕駛打瞌睡，撞斷路旁消防栓、撞飛3輛機車，繼續往前衝數公尺，撞上路邊停放汽車才停下，幸好沒失控衝進加油站。記者林昭彰／翻攝

加油站 休旅車

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