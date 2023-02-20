KTV歡唱完駕車衝下坡...車毀氣囊爆 高雄駕駛亡2乘客受傷

高雄市小港區今天上午發生一起離奇車禍，林姓男子駕車搭載簡姓、葉姓2友人，行經休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡撞樹，車頭全毀、安全氣囊爆開，林傷重不治，2乘客輕傷。警方調查，林和友人事發前在KTV飲酒歡唱，懷疑林酒駕肇事，正調查事故原因。

警方調查，24歲的林姓男子，今天上午6時10分許，駕車搭載28歲的簡姓男子及27歲葉姓男子，行經小港區高坪23路與高坪18路口一處私設農場的道路邊坡時，疑在小路迴轉不慎，車子直接衝下邊坡，一路衝撞路樹，車子又打迴轉才停下。

林男轎車因沿路撞路樹，車頭全毀、擋風玻璃破碎、安全氣囊當場爆開，坐在駕駛座上的林男重傷動彈不得，後座的簡、葉2人僅受輕傷，打119求救。

警消趕抵現場，救護員將重傷的林男搶救出車外，雖緊急送醫急救仍傷重不治；警方在車上起出一把西瓜刀，事後調查，林男在事發前，和2友人在大寮KTV歡唱，林席間曾喝酒，懷疑林因酒駕才不慎衝下坡，正進一步調查事發原因。

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