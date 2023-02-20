消防員打火後不用自洗衣服了！台東縣議員助採購專用洗衣機

消防員出勤穿著的消防衣需要專業洗衣機和洗劑，台東縣關山消防義消日前向縣議員楊清順反應，建議採購專業洗衣機，楊清順立即爭取縣府補助款採購洗衣機及洗劑供關山分隊使用；義消們也笑著說「以後打火後、不用在家自己洗衣服了！」

楊清順昨天到關山消防分隊，了解採購洗衣機現況，經關山義消分隊長周福安操作示範，才知道原來一套防火消防衣放入洗衣機清洗時重達10公斤，需要專用洗衣機，並搭配中性清潔劑，雖然消防衣不能常洗，但仍需適度保養。離開前他表示，將持續了解各消防分隊現況、爭取經費依需求採購。

周福安表示，消防員穿著消防衣、褲出勤火災勤務後，衣服會累積灰燼、化學物質等，若沒有適時保養、清洗，消防衣內襯可能發臭、外衣防火效能降低。若採一般洗衣機，同馬力或容積上對消防衣都不適當，不僅洗衣機容易壞，消防衣也可能受損。

周福安說，消防局在海端消防分隊有1台專用洗衣機，但考量關山分隊每次前往清洗耗時、耗力不便。部分義消出勤後只能回家以清水沖洗表面，又擔心在家中洗衣、若沾上有害物質會汙染到其他衣物。