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妻獨登尾寮山迷途夫欲入山急尋 屏東警消合力將人帶下山

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣港警分局口社派出所員警本月17日傍晚5點多接獲一名焦急丈夫報案求助，稱妻子梅女一人登爬尾寮山，下山時迷路，丈夫原想要獨自入山尋找，最後報警求助，警方通報消防局，三地門消防分隊入山後搜尋找到梅女，將梅女順利帶下山。

里港警分局口社派出所今說，當時員警李俊明聽聞報案人要入山尋妻，憂報案人迷失山中，立即阻止其再深入並指引循原路折返，並通報三地門消防分隊入山搜救迷途妻子。

警方眼見報案人焦急不安，等待時間不斷安撫，消防隊友軍迅速在下午18時25分許於沙溪林道15k處發現該名迷途女子並平安將其帶下山，警消合力救援。

經了解，家住高雄40歲梅女當天獨自挑戰攻頂尾寮山三角點，上午7點半由茂林區西側登山口步道入山，下山途中因山間小徑蜿蜒錯綜複雜，走著走著竟迷路了。山上天色變化快，眼見已天暗，梅女手機又快沒電，緊張無措之際立即打電話給丈夫求助，幸得警消及時入山救援，李姓員警阻止焦急丈夫獨自深入山區尋妻，否則入夜天色昏暗恐生意外。

里港警分局分局長何明祥表示，員警積極聯繫有關單位救援，並及時阻止報案人在無任何裝備之下入山救援、在民眾緊張無措時暖言安撫，表現值得肯定。

警方提醒，登山時應結伴同行，並應提前規畫路線、注意天氣變化及裝備齊全，如發生上述案件，應迅速通報警消救援，切勿一人入山搜救，以免將自身涉於險境中發生憾事。

高雄梅女（右三）獨自登山，下山途中迷路，手機又快沒電，向丈夫（右二）求援，丈夫原獨自入山，找不到，最後報警求助，警方通報消防局後，找到梅女平安下山。記者劉星君／翻攝
高雄梅女（右三）獨自登山，下山途中迷路，手機又快沒電，向丈夫（右二）求援，丈夫原獨自入山，找不到，最後報警求助，警方通報消防局後，找到梅女平安下山。記者劉星君／翻攝

丈夫 港警 屏東縣

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