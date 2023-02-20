迷糊婦買菜忘了車停何處 南警用心10分鐘迅速找回

70歲錢姓婦人昨天下午1點多由女兒陪同，到台南市警二分局海安派出所報案，錢婦騎機車出門買菜後，卻忘了車停在哪裡。員警調閱附近監視器畫面，10分鐘內在海安路巷內人行道上，迅速找回她的機車。

警察先生「我母親的機車不見了！」昨天下午1點多，胡姓小姐帶著錢姓母親慌張地至海安派出所報案說，她母親騎車出門買菜，到了市場附近停好機車，不料忘了車停在哪裡，獨自一人焦急的在菜市場附近走來走去，都找不到，只好先回家由她陪同到派出所請求協助。

員警耐心調閱附近監視器，追查錢姓婦人最後騎車畫面位置後，擴大範圍展開地毯式搜尋，不到10分鐘，順利在海安路巷內一處人行道上尋獲錢婦機車，錢姓老婦和她女兒頓時喜笑顏開，一掃心理的焦急憂愁 。頻頻感謝員警積極的協助，用心協助尋回機車。胡女說，母親因為年紀稍大，記憶性衰退，買菜後忘記機車停放何處了。