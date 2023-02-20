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影／台中東區老宅今晨起火 獨居女房東送醫不治
台中市東區復興路的透天民宅在今天清晨傳出火警，消防隊出動多個單位前往滅火，火勢控制後，在一樓發現受困的七旬張姓女屋主，但已無呼吸心跳，經送醫急救後，仍宣告不治，起火原因將待後續調查，附近民眾表示，該民宅屋齡至少40、50年，屋況非常老舊。
台中市消防局在今天清晨7時許接獲通報，東區復興路的民宅有火警，派遣第七大隊、大誠、中山、中港、信義、中區及東英等分隊，出動各式消防車18輛、救護車2輛、消防人員57名前往救災，由副大隊長陳樂憶在場指揮。
消防隊到場後回報，現場分為前、後棟建物，前棟是一樓的鐵皮屋，經營娃娃機生意，後棟則是4樓磚造民宅，火勢在今天清晨7時51分通報撲滅，燃燒面積約為200平方公尺。
後棟民宅一樓救出張姓女屋主（71歲），送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍然在今早8時40分宣告不治，詳細死因由檢警單位後續釐清。
經查，張姓女屋主獨居在案發的民宅，民宅已有40至50年的屋齡，張女膝下無子，僅有一名養子，但沒有與張女同住，平時張女是將民宅前方鐵皮屋租給娃娃機業者經營，警方調閱附近監視器，訪查鄰居後，初步排除有外力介入，起火原因不排除電線走火可能性，但仍待火調科後續調查。
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