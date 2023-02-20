影／台中東區老宅今晨起火 獨居女房東送醫不治

台中市東區復興路的透天民宅在今天清晨傳出火警，消防隊出動多個單位前往滅火，火勢控制後，在一樓發現受困的七旬張姓女屋主，但已無呼吸心跳，經送醫急救後，仍宣告不治，起火原因將待後續調查，附近民眾表示，該民宅屋齡至少40、50年，屋況非常老舊。

台中市消防局在今天清晨7時許接獲通報，東區復興路的民宅有火警，派遣第七大隊、大誠、中山、中港、信義、中區及東英等分隊，出動各式消防車18輛、救護車2輛、消防人員57名前往救災，由副大隊長陳樂憶在場指揮。

消防隊到場後回報，現場分為前、後棟建物，前棟是一樓的鐵皮屋，經營娃娃機生意，後棟則是4樓磚造民宅，火勢在今天清晨7時51分通報撲滅，燃燒面積約為200平方公尺。

後棟民宅一樓救出張姓女屋主（71歲），送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍然在今早8時40分宣告不治，詳細死因由檢警單位後續釐清。