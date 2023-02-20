影／糗了！2153萬敞篷法拉利 七期打滑撞車邊停車3人傷

台中市七期與南屯交界，昨天傍晚發生一起千萬超跑法拉利812，撞擊路邊停車的交通事故，造成3人受傷，駕駛法拉利的林姓駕駛表示，該輛超跑是長期租賃的車子，因行經該處時，「路面有沙」才打滑撞上停在路邊的轎車。警方表示，林無酒駕，肇因待後續釐清。

經查，林姓二手車商（39歲）昨天下午5時許，駕駛新車要價2153萬的法拉利812 GTS敞篷跑車，沿市政南一路往河南路方向直行，行經案發地點時，因不明原因打滑後，撞上路邊停車的3輛汽車，其中一輛王姓夫妻（50歲）坐在車內，也因此受傷。

第四警分局黎明所獲報到場處理，林男無酒精濃度，辯稱當時路面有沙，才導致跑車打滑，詳細的肇事原因待後續釐清。

經查，整起車禍造成林男肋骨受傷需開刀，王男與其妻子則是四肢擦挫傷，送醫後都無生命危險。