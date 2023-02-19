馬路太閃撿到0.5克拉真鑽？網直讚好眼力 警方回應了

高雄呂姓男子前天在鳳山第二市場見馬路閃亮亮，彎身檢視亮光處，撿到鑽石，呂男在網路社團貼文，指自己買過人工鋯石，可區別真假，是一顆0.5克拉的真鑽，已送交警方，網友讚他好眼力；警方指，無法判斷鑽石真假，已依拾得物受理。

呂姓民眾17日晚上在臉書社團「鳳山人在地大小事」貼文，內容指他撿到真鑽，躺馬路，實在太炫，還以為玻璃呢；呂強調，他買過人工鋯石，所以可以區別真假，這代表一段婚姻的過程，明天會送派出所，讓警察大人處理。

該篇貼文附上照片和影片，貼出後，有網友直言「太誇張了大吧，該不會是水晶鑽吊燈裏的某一顆？」也有網友稱讚呂男眼力好，有網友則懊惱說「為什麼我都撿不到」；有網友則指，「結婚幹嘛一定要買鑽石？又不保值」，呂男回應「多數人都有買婚戒，男女一對，鑽石確實不保值，也就是賣很貴的石頭」。

轄區鳳山警分局警方指出，鳳崗派出所於18日上午9時已受理民眾疑似撿到鑽石的遺失物，無法判斷鑽石是真或假，已依拾得物規定受理；警方呼籲，民眾如有遺失鑽石可前往派出所認領。