南投運鈔車監守自盜案 犯案保全遭逮今聲押獲准

台中市賴姓保全員昨天中午利用職務監守自盜，於南投草屯隨車戒護運鈔，竊走運鈔車內的現金200萬元，警方獲報後，昨晚將他追緝到案，並於今傍晚移送檢方偵辦；南投地檢署表示，訊後將賴男依業務侵占罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

據了解，賴男任職於龍邦保全，昨天上午與28歲吳姓保全員2人一組，戒護運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，兩人將運鈔車停放在當地青雲街，吳男先下車進入餐廳用餐，由賴男留守車上戒備護鈔。

但賴男沒過多久就進入餐廳，向吳男表示，他姊姊有事找他，將運鈔車鑰匙和金庫鑰匙交給吳男，逕自離去，吳用餐後返回車上，因賴男遲遲未歸，打電話也無人接聽，發覺情況有異，檢查車上金庫發現短少200萬元，昨下午2時許報警。

草屯警分局獲報後，立刻組成專案小組，經調查，賴男得手贓款後，徒步離去，再搭計程車前往台中一家中古車行，並付款72萬元，買了一輛BMW中古車，之後開車徘徊在台中街頭，以車追人鎖定其動向，於昨晚9時許將他逮捕歸案。

草屯警分局表示，昨晚在台中市豐原區將賴男攔截逮捕，並從車內起出百餘萬元，初步偵訊確認應無共犯，扣留剩餘贓款及其購置車輛，於今傍晚將其移送檢方偵辦；南投地檢署則表示，訊後將賴姓男子依業務侵占罪嫌，向法院聲押禁見獲准。