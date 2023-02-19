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影／蘇花公路再傳火燒車！自小客車引擎冒火 夫妻急跳車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘇花公路宜蘭縣南澳鄉台9線120.1公里，今天下午發生一輛自小客車火燒車意外，引擎不明原因起火，整輛車被燒得面目全非。蘇花公路最近接連發生火燒車意外，今天發生火燒車的地點，與6天前火燒車，相距不到2公里。

2月13日晚間，台9線蘇花公路北上121.9公里發生一起火燒車事件，當時一輛休旅車北上行駛中，竟然「車底盤冒火」，被對向車的行車記錄器拍下，望去彷如踩著風火輪，冒煙往前疾駛，其他駕駛驚喊：「車底冒火了，還在開」，果然過沒多久就傳出火燒車，通報救災。

今天下午1點35分又有火燒車，警消獲報於蘇花公路南澳鄉台9線120.1公里處發生火燒車事故。據了解，陳姓男駕駛(66年次)載妻子開車南下要去花蓮找朋友，行經事故地點時，車輛引擎因不明原因冒煙起火，兩人立即逃下車，通報警消人員到場協助。

意外故事造成雙向車流回堵近2公里，所幸現場無人員受傷，火勢於下午2點撲滅。蘇澳分局提醒用路人，外出上路前，務必做好車輛行車安全檢查，確保自身及他人安全。

2月13日傍晚，蘇花公路火燒車意外，一輛休旅車行進間底盤冒火，非常嚇人。圖／邱柏昌拍攝‧翻攝自臉書
2月13日傍晚，蘇花公路火燒車意外，一輛休旅車行進間底盤冒火，非常嚇人。圖／邱柏昌拍攝‧翻攝自臉書
蘇花公路宜蘭縣南澳鄉台9線120.1公里，今天下午發生一輛自小客車火燒車意外，整輛車被燒得面目全非，車頭只剩空殼。圖／警方提供
蘇花公路宜蘭縣南澳鄉台9線120.1公里，今天下午發生一輛自小客車火燒車意外，整輛車被燒得面目全非，車頭只剩空殼。圖／警方提供
蘇花公路宜蘭縣南澳鄉台9線120.1公里，今天下午發生一輛自小客車火燒車意外，整輛車被燒得面目全非，車頭只剩空殼。圖／警方提供
蘇花公路宜蘭縣南澳鄉台9線120.1公里，今天下午發生一輛自小客車火燒車意外，整輛車被燒得面目全非，車頭只剩空殼。圖／警方提供

火燒車 蘇花公路 南澳 行車記錄器

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