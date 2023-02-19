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嫌媽媽管太嚴…高雄女情緒不穩亮刀揮舞 遭戒護送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名40歲女子因不滿母親管教太嚴，今天下午在三民區住處樓下和母親起爭執，當場從背包中起出一把麵包刀邊說話邊揮舞，路人見狀報警，警網趕抵，女子在母親勸說下已將刀子收入背包，由於情緒不穩，救護員將她強制戒護送醫。

警方調查，該女子與母親同住，因不滿母親叨念她生活習慣不佳，下午2時許在三民區住處樓下騎樓和母親發生爭執，母親擔心她情緒不穩影響住戶，出言勸阻，該女子卻從背包裡拿出一把麵包刀揮舞。

路人見女子手上拿刀，紛紛走避，有人協助報警，轄區警方獲報趕抵，女子已在母親勸說下收起刀子，但精神狀況仍不穩，警、消在女子母親同意下，救護員將女子強制護送就醫觀察。

警方表示，該女子無故攜帶刀械在公共場所揮舞，將依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款移送高雄地方法院簡易庭裁處。

高雄一名女子因嫌母親管太嚴，下午當街亮刀揮舞，警方趕抵時女子已將刀子收起，但因她情緒不穩，仍戒護送醫。記者石秀華／翻攝
高雄一名女子因嫌母親管太嚴，下午當街亮刀揮舞，警方趕抵時女子已將刀子收起，但因她情緒不穩，仍戒護送醫。記者石秀華／翻攝
高雄一名女子因嫌母親管太嚴，下午當街亮刀揮舞，警方趕抵時女子已將刀子收起，但因她情緒不穩，仍戒護送醫。記者石秀華／翻攝
高雄一名女子因嫌母親管太嚴，下午當街亮刀揮舞，警方趕抵時女子已將刀子收起，但因她情緒不穩，仍戒護送醫。記者石秀華／翻攝
高雄一名女子因嫌母親管太嚴，下午當街亮刀揮舞，警方趕抵時女子已將刀子收起，但因她情緒不穩，仍戒護送醫。記者石秀華／翻攝
高雄一名女子因嫌母親管太嚴，下午當街亮刀揮舞，警方趕抵時女子已將刀子收起，但因她情緒不穩，仍戒護送醫。記者石秀華／翻攝

救護員 生活習慣

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