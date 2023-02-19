影／雪隧時速45公里 「最龜速路隊長」挨罰網友爆讚

國5雪隧科技執法取締以來，出現最慢的烏龜車速率僅45公里，不但遭公路警察開罰，還被貼上粉專當宣傳教案，網友熱烈回應2萬多人按讚、3千多人留言，很多人大讚「罰得好」，建議「罰重一點」、「最牛路隊長，極度該屎」、「怎不回家睡覺」。

國道公路警察局證實，「隧道有科技執法會自動取締，這件是目前最低的一件，所以拿來宣導」。國5雪隧最低速限不得低於70公里，國九隊表示，這輛龜速車昨天18日凌晨出現在雪隧北上車道，車速只有45公里，遠少於規定的70公里速限，25公里之多，被科技執法拍下。

昨天是補班日，國道公路警察局貼上臉書粉專，「比補班補課更厭世的是，龜速車擋在前面讓你氣pupu，隧道裡就那兩個車道，前面完全沒車，到底為什麼不能跟上車流，後面被你堵到天荒地老」，不囉嗦，還是只能代替月亮處罰你了。

國道公路警局罰得好，引來一堆曾經被烏龜車擋道的用路人上網留言，「前面沒車，還踩煞車？」、「烏龜車的前面都沒車，開沙小」、「要不要騎機車啊」，「請他去溜滑板車」，「雪隧開45，怎不回家睡覺」。

網友關切罰多少？公路警察留言「入門價4000元」，網友回應：「極度該屎」、「路隊長！罰的好」，有人建議「龜剛也，罰重一點」、「禁止1個月上雪隧」、「吊銷駕照」，還有人揶揄「路隊長被罰，會不會問：又沒有超速，為何被罰？」

龜速樣貌百百種，網友留言爆料：「曾遇烏龜車駕駛把手肘架在方向盤上看書，很想扁她」、「開車經常遇到小龜，一看駕駛不是在看手機，就是跟車模式，真的很煩」、「有人建議抓龜速車抽獎金，給辛苦的紅斑馬福利」。

國九隊頭城分隊長王呈礼表示，針對慢速車會處以3千元至6千元罰款，近期平均每月約有20餘件未依規定最低速限行駛的案件；這件是科技執法上路以來，最低速率的罰單，雪隧超速或龜速都會罰，提醒用路人在規定速限內行駛，特別是不要低於最低速限，以免車流回堵。