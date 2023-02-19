外籍看護被控偷走洗腎婦遺物外幣5萬元 竊盜罪送辦

一名印尼籍女看護，照顧需洗腎的7旬婦人，但婦人今年2月初病情惡化住院過世，家屬清點遺物時，找不到婦人的各國外幣，正巧發現看護收拾物品，發現她涉嫌竊走遺物，並從行李找到換算約新台幣5萬多元的各式外幣。家屬另指控，看護疑似偷走婦人生前放在家中的2、3百萬元現金，但找不到銀行提領證明作罷，全案警方依竊盜罪嫌送辦。

全案起源於，陳姓婦人住在台北市中正小南門附近，近年來因罹患腎臟病，須定期洗腎，半年家人聘請印尼籍看護隨身照顧婦人，但今年1月間婦人病情惡化，送醫住院治療。

家屬探病期間，婦人稱家中存放新台幣、日幣、美金、人民幣等各式貨幣，換算新台幣約5萬多元；婦人另還稱2年多前曾在銀行提領2、3百萬元放在家中花用。直到本月初婦人撒手人寰，家屬整理遺物時，仍找不到婦人生前所述的現金。

家屬見印尼籍看護打包行李準備離去，著急追問之下，從行李找到死者生前遺留的各式外幣。看護承認偷走外幣，並哀求雇主原諒，但堅持沒偷竊百萬現金。

家屬隨即報案，中正二南海派出所員警獲報到場，依現行犯逮捕看護，至於家屬關心的家中放置百萬元現金，經詢問銀行並無提領大量現金證明，警方不排除婦人年邁記錯，全案依竊盜罪嫌送辦。