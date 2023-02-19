快訊

聯準會恐升息到8%？總經專家拋震撼彈：這數據成美通膨關鍵指標

才宣布參選立委...桃園議長姪子被爆酒駕 邱繼泰：坦承錯誤勇於承擔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外籍看護被控偷走洗腎婦遺物外幣5萬元 竊盜罪送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名印尼籍女看護，照顧需洗腎的7旬婦人，但婦人今年2月初病情惡化住院過世，家屬清點遺物時，找不到婦人的各國外幣，正巧發現看護收拾物品，發現她涉嫌竊走遺物，並從行李找到換算約新台幣5萬多元的各式外幣。家屬另指控，看護疑似偷走婦人生前放在家中的2、3百萬元現金，但找不到銀行提領證明作罷，全案警方依竊盜罪嫌送辦。

全案起源於，陳姓婦人住在台北市中正小南門附近，近年來因罹患腎臟病，須定期洗腎，半年家人聘請印尼籍看護隨身照顧婦人，但今年1月間婦人病情惡化，送醫住院治療。

家屬探病期間，婦人稱家中存放新台幣、日幣、美金、人民幣等各式貨幣，換算新台幣約5萬多元；婦人另還稱2年多前曾在銀行提領2、3百萬元放在家中花用。直到本月初婦人撒手人寰，家屬整理遺物時，仍找不到婦人生前所述的現金。

家屬見印尼籍看護打包行李準備離去，著急追問之下，從行李找到死者生前遺留的各式外幣。看護承認偷走外幣，並哀求雇主原諒，但堅持沒偷竊百萬現金。

家屬隨即報案，中正二南海派出所員警獲報到場，依現行犯逮捕看護，至於家屬關心的家中放置百萬元現金，經詢問銀行並無提領大量現金證明，警方不排除婦人年邁記錯，全案依竊盜罪嫌送辦。

外籍看護涉偷走洗腎婦遺物，警方查扣各式外幣約5萬元，全案依竊盜罪送辦。記者蕭雅娟／翻攝
外籍看護涉偷走洗腎婦遺物，警方查扣各式外幣約5萬元，全案依竊盜罪送辦。記者蕭雅娟／翻攝

看護 台幣 竊盜

延伸閱讀

洗腎仍低蛋白飲食？詳解洗腎患者蛋白質及含磷、含鉀食物吃法

中國海警船被控軍用級雷射照射菲船隻 駐菲大使稱網上都有賣

被控強拉國小女童 三重阿公喊冤：認錯孫女

「水果、雞精都不能吃？」腎臟病人怎麼吃好苦惱！讓專業營養師告訴你

相關新聞

影／毋湯啦！82歲宜蘭老翁開車踩油門腳麻 對撞小貨車

宜蘭縣頭城鎮青雲路二段今天上午發生一起對撞車禍，82歲黃男開車載著79歲妻子行經三和路口時，疑因「腳麻」一直踩著油門離不...

影／雪隧時速45公里 「最龜速路隊長」挨罰網友爆讚

國5雪隧科技執法取締以來，出現最慢的烏龜車速率僅45公里，不但遭公路警察開罰，還被貼上粉專當宣傳教案，網友熱烈回應2萬多...

外籍看護被控偷走洗腎婦遺物外幣5萬元 竊盜罪送辦

一名印尼籍女看護，照顧需洗腎的7旬婦人，但婦人今年2月初病情惡化住院過世，家屬清點遺物時，找不到婦人的各國外幣，正巧發現...

8大詐騙高風險賣場公布 蝦皮拍賣、車庫娛樂件數最多

詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件，今公...

影／八里老翁打110稱被綁架 20分鐘後酒醉搖晃走進派出所

「啊～被人綁架。快來！衛星定位…車站被人綁架。」新北市八里區69歲黃姓老翁，日前先打110報案，遲遲等不到警察去「救...

宜蘭五結鄉鐵工廠「碰」一聲爆炸冒濃煙 幸無人傷亡

宜蘭縣五結中路三段的一家鐵工廠驚傳火警，今天鐵工廠假日休息，近中午時廠區傳出劈哩啪聲音，接著一聲爆炸後冒出濃煙。鄰居見狀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦