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8大詐騙高風險賣場公布 蝦皮拍賣、車庫娛樂件數最多

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件，今公布8家高風險賣場，其中蝦皮拍賣81件、車庫娛樂53件最多。

台北市30歲李姓女教師接到自稱「檸檬大叔」食品公司客服人員電話，指她銀行帳號款項進出錯誤，須由銀行處理，隨後自稱銀行人員來電，稱銀行帳務系統錯誤，須操作網路銀行、ATM更新個資及設定系統，她轉帳後見對方匯回款項，放心依指示轉帳20次，損失41萬元。

桃園市23歲林姓女大學生接到自稱「誠品書局」電話，稱誤植資料，造成她20本書訂單重複訂購12期，將扣款12次，接著自稱銀行專員來電指示操作ATM解除設定，再以操作錯誤要她反覆操作，她轉帳3次共4萬9千元。

刑事局統計解除分期付款詐騙，本月6至12日發生302件，件數最多前8名依序為蝦皮拍賣81件、車庫娛樂53件、誠品書局36件、鞋全家福36件、i3Fresh愛上新鮮15件 、7-11賣貨便13件、旋轉拍賣13件及Magic Hour11件。

刑事局說，ATM、網銀沒有解除扣款或取消訂單功能，聽到「誤設為經銷商或批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM或網路銀行」等關鍵字要提高警覺。

詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。本報資料照片
詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。本報資料照片

詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件。圖／刑事局提供

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