影／八里老翁打110稱被綁架 20分鐘後酒醉搖晃走進派出所

「啊～被人綁架。快來！衛星定位…車站被人綁架。」新北市八里區69歲黃姓老翁，日前先打110報案，遲遲等不到警察去「救他」，最後乾脆直接走進派出所再報案一次。但被發現根本酒醉路都走不穩，害員警疲於奔命，原來根本就是謊報。

新北市110在12日晚間8時許接到電話，報案人在長達32秒之中，僅說出「啊～被人綁架。快來！衛星定位…車站被人綁架」共17個字。警方再回撥報案人手機，已無法接通，後來查出發話位置在八里區，立刻通報蘆洲警分局。

龍源派出所所長陳協村、警員黃興源立刻趕往手機定位地點附近搜查，但是沒有找到報案人，回撥報案人手機，但對方關機，始終聯繫不上。大約20幾分鐘之後，69歲黃姓老翁自行走進龍源派出所，報案聲稱遭到綁架，剛剛打電話報案的也是他。

但是警方發現老翁根本酒醉語無倫次，連路都走不穩，身上也沒有任何受傷，胡言亂語說不清楚如何遭到綁架。只好讓他先休息，等酒醒一點再問。

現場黃男泥醉語無倫次，警方當場將黃男依社維法第85條第3款故意向該公務員謊報災害者函送士林簡易庭裁罰。

據了解，黃男原籍雲林，目前獨自居住八里區，平日無業僅在河邊抓魚維生且有酗酒習慣，12日晚上他在淡水河畔邊釣魚邊喝酒，自稱「以為遭到綁架」，於是拿起手機撥打110報案，後來又直接走到龍源派出所再報案一次。

警方當場告誡黃男胡亂報案行為觸法，警詢後依社維法第85條第3款故意向公務員謊報災害，函送士林地院簡易庭裁罰，最高可處1萬2千元以下罰鍰。

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