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宜蘭五結鄉鐵工廠「碰」一聲爆炸冒濃煙 幸無人傷亡
宜蘭縣五結中路三段的一家鐵工廠驚傳火警，今天鐵工廠假日休息，近中午時廠區傳出劈哩啪聲音，接著一聲爆炸後冒出濃煙。鄰居見狀立即告知屋主，並通報消防人員救災，鋸開鐵門看到有物品悶燒，不到1小時把火滅了，消防局正調查釐清起火原因。
經調查，今天假日工廠沒人工作，簡姓屋主11點多準備外出拿東西，他才剛出門幾分鐘就接到鄰居電話。鄰居表示，先是聽到一陣劈哩啪啦的聲音，接著傳出猛烈的爆炸聲，廠房就冒出濃煙。
宜蘭縣消防局獲報後立即出動羅東、廣興、五結、壯圍分隊派人車前往，抵達後廠房內有大量濃煙，未發現明火，打開一旁的小鐵門看到廠區有物悶燒，使用電鋸鋸開鐵門灌水，控制火勢。
簡姓屋主表示，機器都是關著的，裡面停放的車輛也沒有異狀，搞不清楚這場火是怎麼來的？消防局說，現場為一層樓鐵捲門工廠，燃燒面積約9平方公尺，起火原因正待火調科調查。
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