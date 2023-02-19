影／桃園孕婦出血遇塞車危急 警開道5分鐘送醫母胎均安
桃園市中壢區陳姓男子日前神情慌張說妻子懷孕突然出血危急，為保胎兒就醫遇塞車，他神色慌張求助，警方今天表示，為保護陳妻與胎兒，警車鳴笛護送5分鐘到院，經醫生檢查治療後返家安胎，陳男感謝警方護送妻子及胎兒就醫安全。
中壢分局表示，陳姓男子日前神色慌張至普仁派派出所求助，陳男表示他妻子懷孕25周，突然出現大出血緊急狀況，等不及救護車抵達，就自行搭計程車就醫，不料途中 遇尖峰時間塞車，為保護妻子及腹中胎兒，尋求警方協助就醫。
員警陳品逢、吳育如立即開警車鳴笛護送，提醒計程車司機「注意開車安全」，隨後警車任「前導車」在前開道，帶領計程車一路奔馳到婦幼醫院就醫，原本可能至少20分鐘車程，警方只用5分鐘，將陳妻送達醫院治療，讓陳妻及胎兒度過危險。
陳男表示，他妻子懷孕25周在家安胎，那天突然出血，就醫途中遇到塞車，幸好警方開道，及時將妻子送醫，保護很子和胎兒，經治療後妻子和胎兒均安，目前已返家安胎，感謝警方幫忙。
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