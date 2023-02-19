快訊

室內口罩明鬆綁須戴場所一次看 大眾運具「非付費區」不強制

專家轟指揮中心未聽進建議 羅一鈞回應了

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

影／桃園孕婦出血遇塞車危急 警開道5分鐘送醫母胎均安

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區陳姓男子日前神情慌張說妻子懷孕突然出血危急，為保胎兒就醫遇塞車，他神色慌張求助，警方今天表示，為保護陳妻與胎兒，警車鳴笛護送5分鐘到院，經醫生檢查治療後返家安胎，陳男感謝警方護送妻子及胎兒就醫安全。

中壢分局表示，陳姓男子日前神色慌張至普仁派派出所求助，陳男表示他妻子懷孕25周，突然出現大出血緊急狀況，等不及救護車抵達，就自行搭計程車就醫，不料途中 遇尖峰時間塞車，為保護妻子及腹中胎兒，尋求警方協助就醫。

員警陳品逢、吳育如立即開警車鳴笛護送，提醒計程車司機「注意開車安全」，隨後警車任「前導車」在前開道，帶領計程車一路奔馳到婦幼醫院就醫，原本可能至少20分鐘車程，警方只用5分鐘，將陳妻送達醫院治療，讓陳妻及胎兒度過危險。

陳男表示，他妻子懷孕25周在家安胎，那天突然出血，就醫途中遇到塞車，幸好警方開道，及時將妻子送醫，保護很子和胎兒，經治療後妻子和胎兒均安，目前已返家安胎，感謝警方幫忙。

桃園市陳姓男子妻子懷孕出血危急，送醫遇塞車情急求助，警方鳴笛開道送醫。記者曾增／翻攝
桃園市陳姓男子妻子懷孕出血危急，送醫遇塞車情急求助，警方鳴笛開道送醫。記者曾增／翻攝
桃園市陳姓男子（右上）妻子懷孕出血危急，送醫遇塞車情急求助，警方開道送醫。記者曾增／翻攝
桃園市陳姓男子（右上）妻子懷孕出血危急，送醫遇塞車情急求助，警方開道送醫。記者曾增／翻攝

計程車 塞車 懷孕

延伸閱讀

治平前夕傳訊黑道「避風頭」 桃園刑警被訴洩密判無罪

行車起糾紛 小黃運將不爽 超車大貨車後急煞吃官司

孕婦身心舒緩療程精選 全方位舒緩疼痛、緊繃與水腫

孕期腹痛常見原因 初中後各不同 就醫評估2指標

相關新聞

影／詐欺前科運鈔保全2分鐘偷走200萬 直接付現爽買BMW露餡遭逮

台中市22歲賴姓保全員昨天利用職務監守自盜，於南投草屯隨車戒護運鈔時，竊走運鈔車內的現金200萬元，逃往台中並用贓款72...

8大詐騙高風險賣場公布 蝦皮拍賣、車庫娛樂件數最多

詐騙集團假冒電商致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定指示操作ATM、網路銀行轉帳，刑事局統計上周發生302件，今公...

影／八里老翁打110稱被綁架 20分鐘後酒醉搖晃走進派出所

「啊～被人綁架。快來！衛星定位…車站被人綁架。」新北市八里區69歲黃姓老翁，日前先打110報案，遲遲等不到警察去「救...

宜蘭五結鄉鐵工廠「碰」一聲爆炸冒濃煙 幸無人傷亡

宜蘭縣五結中路三段的一家鐵工廠驚傳火警，今天鐵工廠假日休息，近中午時廠區傳出劈哩啪聲音，接著一聲爆炸後冒出濃煙。鄰居見狀...

女子誤騎機車上西濱快速道路 車輪爆胎自摔受傷

一名女騎士今天騎機車誤上西濱快速道路台中大安段，騎車途中車輪爆胎自摔受傷，被送醫治療，無生命危險。

影／桃園孕婦出血遇塞車危急 警開道5分鐘送醫母胎均安

桃園市中壢區陳姓男子日前神情慌張說妻子懷孕突然出血危急，為保胎兒就醫遇塞車，他神色慌張求助，警方今天表示，為保護陳妻與胎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦