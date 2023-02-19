影／小金門民宅火災 大金門跨海支援成功救援

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聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門大橋落成讓大小金門交通更加方便，也在兩地災害救援時更加即時。烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，由於該民宅周邊緊鄰住家，因此金門消防局立即派遣大小金門各式車輛及人員前往救援，火勢於20分鐘左右受控、5分鐘後撲滅，所幸無人傷亡。

金門消防局指出，今早5時57分接獲民眾報案，烈嶼鄉后頭一處民宅發生火災，有大量火煙竄出，好在搶救後無人員傷亡，僅燒燬客廳及居室房間家具物品，燃燒面積約30平方公尺，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

消防局說，該住宅火警案件周遭緊臨其他住家，因此立即派遣烈嶼及金寧分隊各式車輛8車及人員15人，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，達到「大金小金，齊力同心」的救災新思維。

消防局救災車組車到達現場時，發現該起火建築物已全面燃燒，並有大量火勢濃煙不斷向外竄出，初期指揮官小隊長林長好環視現場後，發現鄰近住家恐受波及，立即指派救災人員布署水線防護，另一組人員搭配金寧分隊人員入室，計出水3條水線以阻卻火勢延燒及滅。

戴紹恩也到場接續指揮救災，在救災人員通力合作下，火勢於6時29分獲得控制，6時34分撲滅，客廳及房間的家具、物品等近乎全毀，燃燒面積約30平方公尺，所幸起火時人員均不在室內，無人員傷亡。

第一大隊大隊長陳叁奇呼籲，民眾使用爐火應養成人離火熄的習慣，家家戶戶都應該要裝設住宅用警報器，當災害來時才可以第一時間逃生；另家中各項電器電線也需定期檢修，以確保用電安全，唯有平時做好減災事宜，才能有效杜絕災害的發生。

金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，客廳及居室房間家俱物品全被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，客廳及居室房間家俱物品全被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，該民宅周邊緊鄰住家令人感到緊張，所幸火勢迅速被撲滅。圖／金門消防局提供
金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，該民宅周邊緊鄰住家令人感到緊張，所幸火勢迅速被撲滅。圖／金門消防局提供
金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，客廳及居室房間家俱物品全被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，客廳及居室房間家俱物品全被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，客廳及居室房間家俱物品全被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣烈嶼鄉后頭今早一民宅有大量火煙竄出，客廳及居室房間家俱物品全被燒毀。圖／金門消防局提供

金門大橋 房間 火災

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