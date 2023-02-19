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影／毋湯啦！82歲宜蘭老翁開車踩油門腳麻 對撞小貨車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣頭城鎮青雲路二段今天上午發生一起對撞車禍，82歲黃男開車載著79歲妻子行經三和路口時，疑因「腳麻」一直踩著油門離不開，衝至對向車道，與正在停等紅綠燈的灑水小貨車對撞，造成兩車車頭嚴重毀損，黃妻腳部受傷，兩車駕駛均無酒駕。

今天上午7點多，位於頭城鎮青雲路二段與三和路口發生對撞交通意外，警方獲報立即派遣警備隊及二城派出所前往處理，雖然造成兩車車頭毀損，還好車速不快，只有1人受傷。

警方調查，82歲黃姓老翁上午開著藍色自小客車，搭載79歲妻子，從青雲路二段由南往北方向行駛，開到三和路口時，疑似因為踩油門，「腳麻」離不開，直直衝到對向車道，與在青雲路二段北向南、停等紅綠燈的62歲石姓駕駛的灑水小貨車對撞，造成老翁的妻子腳部受輕傷，雙方酒測值都是零。

礁溪警分局呼籲年長者駕車時，應審酌自身身體狀況，勿勉強開車，如果身體不適，應該把車輛停於路旁休息，或是請家人代為駕駛，以維安全。

82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮青雲路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，與灑水小貨車對撞。記者戴永華／翻攝
82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮青雲路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，與灑水小貨車對撞。記者戴永華／翻攝
82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮一處路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，發生兩車對撞車禍。記者戴永華／翻攝
82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮一處路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，發生兩車對撞車禍。記者戴永華／翻攝
82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮一處路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，與灑水車對撞。記者戴永華／翻攝
82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮一處路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，與灑水車對撞。記者戴永華／翻攝
82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮青雲路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，兩車對撞，車頭嚴重毀損。記者戴永華／翻攝
82歲老翁開車載著79歲妻子，行經宜蘭縣頭城鎮青雲路口時，疑因踩著油門「腳麻」離不開，不慎衝入對向車道，兩車對撞，車頭嚴重毀損。記者戴永華／翻攝

紅綠燈 車道

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