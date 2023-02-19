北巿激動男衝入健身房砸店 推倒電腦拿壺鈴砸碎玻璃傷店員

潘姓男子在台北市信義路三段某健身房，疑因溝通不良憤怒砸店，情緒激動推倒櫃台電腦、揮掉桌上告示牌，導致店員受傷，甚至拿壺鈴砸碎玻璃。店員的朋友將全案po在臉書爆料公社，大安分局新生南路派出所今指出，店家尚未至警局提告，員工權益如有受損，可在事發6個月內提告，維護個人權益。

爆料公社貼文指出，健身房女員工在上班時遇到帶著白色安全帽的男子衝進店內砸店，首先將電腦推向員工，又掃落桌上告示牌，隨後男子怒氣值沒有減少，在樓梯間掃落其他會員的物品，最後拿起門口壺鈴砸碎玻璃離去。

爆料文指出，女員工受有肩膀瘀血等傷勢，且因害怕不敢再去健身房上班；監視器拍下男子砸店行為，男子的母親事後到店內說明兒子有精神疾病，也有就醫治療。

女員工初估賠償金額包含電腦維修費、電腦無法操作工作損失、醫療費、精神受損無法工作、賠償金等，共計為8萬多元，但男子母親只願賠償5千元。經漫長溝通等待，健身房老闆稱要員工自行向男子母親索賠，公司不再介入。